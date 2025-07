Откриха учението „Тракийска звезда 2025" на авиобаза Безмер с изтребители F-16

Официално започна учението „Тракийска звезда 25" на авиобаза Безмер. Военновъздушните сили на САЩ и на България откриха тазгодишното съвместно учение с изтребители F-16, като участие вземат и Румъния, и Гърция, става ясно от публикация във фейсбук на посолството на САЩ у нас. Официално започна учението „Тракийска звезда 25" на авиобаза Безмер Снимка: Фейсбук/ U.S. Embassy Sofia

В учението участват над 250 американски военнослужещи, който тренират рамо до рамо с българските си колеги в летателни, технически и логистични операции с F-16, изграждайки необходимата сила за гарантиране на мира в региона. „Тракийска звезда 25“ официално започна на авиобаза Безмер. Военновъздушните сили на САЩ и Военновъздушните сили на... Posted by U.S. Embassy Sofia on Tuesday 15 July 2025