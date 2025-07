Велико Търново отново става столица на карнавална фиеста

Старопрестолният град събира и 10 български фолклорни формации от чужбина

От 19 до 26 юли Велико Търново ще бъде домакин на едно от най-очакваните летни събития – Международният фолклорен фестивал. Програмата за 27-ото издание на обичания от жители и гости карнавал бе представена на пресконференция от Нелина Църова – директор на дирекция "Култура, недвижимо културно-историческо наследство, празници и фестивали", президента на фестивала и на CIOFF-България – Емил Павлов, както и Стилияна Йоргова – директор на събитието.

Тази година, под мотото "This is me. This is US!", участие ще вземат над 340 изпълнители от 10 държави на 5 континента, сред които Аржентина, Египет, Индия и Казахстан.

Програмата включва осем вечерни концерта от 20:00 ч. на сцената на Летния театър, всеки от които е със свободен вход.

Международният фолклорен фестивал започва в събота, 19 юли, с пъстро дефиле по главната улица „Васил Левски" от 18:00 ч. и представяне на гостуващите групи пред сградата на Община Велико Търново. Официалното откриване ще бъде същата вечер от 20:00 ч. в Летния театър.

Международният фолклорен фестивал е сред най-значимите културни събития в града. За изминалите 26 години той е посрещнал 395 ансамбъла от 131 държави от 5 континента, реализирайки над 680 концерта пред публика от над 680 000 души. Организатор на събитието е Националната секция на CIOFF-България – Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства, с официалното партньорство на ЮНЕСКО и Община Велико Търново.

Нов акцент тази година ще бъде провеждането на първия по рода си в България Международен фестивал на българските фолклорни групи в чужбина. В старата столица пристигат 10 формации от цял свят. Те ще изнесат концерт на сцената на Летния театър на 25 юли от 20:00 ч. В същия ден родните състави са подготвили и изненади за публиката – своеобразен флашмоб пред паметника „Майка България" и паметника на Асеневци. Организатори са Изпълнителната агенция за българите в чужбина към МВнР, Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина и Националната секция на CIOFF-България.

Откриването на фестивала във Велико Търново налага въвеждане на временна организация на движението на 19 юли, уточняват от общината. От 17:30 до 20:00 ч. ще бъде затворена ул. „Васил Левски", а градският транспорт ще преминава по обходни маршрути през улиците „Христо Ботев", „Седми юли" и „Бачо Киро".