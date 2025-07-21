33-годишен катастрофира в пловдивско село с над 2 промила алкохол

В първите часове на днешния ден шофьор с подобни стойности е спипан зад волана в кв. "Изгрев"

33-годишен водач осъмна в ареста след катастрофа под влиянието на солидно количество алкохол в Пловдивско, съобщиха от полицията.

Вчера униформени се отзовали на сигнал за произшествие с материални щети в село Войсил. Шофьор на лек автомобил "Ровър" е тестван с дрегер, който отчел над 2 промила алкохол.

Около 2,40 ч. днес пък полицаи установили подобни стойности при проверка на 55-годишен мъж, управлявал фолксваген по ул. "Удроу Уилсън" в кв. "Изгрев". С концентрация на алкохол над 1,2 промила зад воланите на колите си били седнали и 25-годишен в Садово, а 64-годишен – на ул. "Даме Груев" в областния град.

Спрямо четиримата извършители са взети 24-часови полицейски мерки за задържане, водят се бързи производства.