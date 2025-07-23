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Откриха изчезнало 14-годишно момиче

Тони Маскръчка

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Полиция Снимка: Архив

Изчезнало непълнолетно момиче е открито от полицаите в Кюстендил, съобщиха от ОДМВР. Криминалисти вчера са установили в района на Гаровия площад 14-годишно момиче, обявено за местно издирване . Издирвателните действия са предприети след подадена молба от семейството. Момичето е предадено на родителите в добро здравословно състояние.

Полиция Снимка: Архив

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