Изчезнало непълнолетно момиче е открито от полицаите в Кюстендил, съобщиха от ОДМВР. Криминалисти вчера са установили в района на Гаровия площад 14-годишно момиче, обявено за местно издирване . Издирвателните действия са предприети след подадена молба от семейството. Момичето е предадено на родителите в добро здравословно състояние.
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/20967179 www.24chasa.bg
Откриха изчезнало 14-годишно момиче
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