Откриха изчезнало 14-годишно момиче

Изчезнало непълнолетно момиче е открито от полицаите в Кюстендил, съобщиха от ОДМВР. Криминалисти вчера са установили в района на Гаровия площад 14-годишно момиче, обявено за местно издирване . Издирвателните действия са предприети след подадена молба от семейството. Момичето е предадено на родителите в добро здравословно състояние.