Подобряване на качеството на атмосферния въздух приоритет по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. В основата му стои разбирането, че чистият въздух не е само екологичен въпрос, а пряко свързан със здравето на хората, социалното равенство и качеството на живот.

България продължава да се сблъсква със сериозни предизвикателства, свързани със замърсяване на въздуха, основно причинено от битово отопление с твърдо гориво, автомобилния трафик и вторичното разпрашаване. За да се постигне трайно подобрение, Приоритет „Въздух“ изпълнява инвестиции в мерки за намаляване на вредните емисии, като подкрепя конкретни проекти в 21 български общини с доказано нарушено качество на въздуха.

Финансирането дава възможност за подмяна на остарели отоплителни уреди с модерни и екологично чисти решения. Така се постига не само намаляване на вредните емисии, но и се подобрява жизнената среда в отделни квартали и цели населени места. В допълнение, програмата подкрепя и инициативи за устойчив транспорт, зелена инфраструктура и мониторинг на замърсителите, като създава условия за дългосрочна промяна.

Инвестициите по Приоритет „Въздух“ се реализират в партньорство с местната власт и целят не само технологична, но и поведенческа трансформация. Във фокуса попадат и усилията за информиране на гражданите за въздействието на фините прахови частици върху здравето – особено уязвими групи като деца, възрастни и хора с хронични заболявания.

Приоритет „Въздух“ не просто предлага решения – той инвестира в среда, в която всеки може да диша спокойно.

Повече информация за стартиралите и изпълнявани проекти по Приоритет „Въздух“ може да бъде открита на официалния сайт на Програмата „Околна среда“ – www.eufunds.bg.