Проектът се изпълнява по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. и ще обслужва Регионална система за управление на отпадъците - Ботевград.

Община Ботевград започна изпълнението на проект за надграждане капацитета на съществуващата компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими битови отпадъци. Проектът цели намаляване на количеството депонирани битови отпадъци от общините, включени в РСУО – регион Ботевград – Ботевград, Правец, Етрополе (партньори по проекта) чрез изграждане на допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци.

Общият размер на инвестицията е близо 6,5 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ, осигурена от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) е в размер на почти 5,17 млн. лв.

В рамките на проекта ще бъде изградена инсталация за биоразградими отпадъци, в която ще се рециклират зелени, дървесни и хранителни отпадъци, замърсена хартия и картон. Предвижда се изграждане на инсталация за компостиране, прилагаща два вида технологии за компостиране – аеробно компостиране на редове без принудителна аерация на зелените и дървесните отпадъци, и на биореактори от затворен тип за компостиране на хранителни отпадъци, замърсена хартия и картон.

Инсталацията ще бъде изградена в местност Темуша, землището на гр. Ботевград. Капацитетът на предвидената инсталация е общо 6482 тона годишно, от които хранителни отпадъци 3599 тона годишно и зелени отпадъци 2883 тона годишно.

Чрез проекта, на трите общини ще се осигурят необходимите съдове (контейнери за биоотпадъци), техника (камиони за транспортиране на биоотпадъците и техника за обработка на място) и инсталации за разделно събиране на цялото количество битови хранителни и зелени биоотпадъци.

Изпълнението на дейностите ще допринесе за постигане на целите към 2030 г. за разделно събиране и рециклиране, както и за цялостното намаляване на количествата депонирани битови отпадъци в страната.

Проектът се изпълнява в рамките на процедура „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“, приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г.

Предвиденият срок за изпълнение на дейностите е 30 месеца.