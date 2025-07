Груб скандал на летището в София между пътничка, полицай и наземен оператор заради ръчен багаж (допълнена)

Скандал между служител на гранична полиция, представител на наземен оператор и пътничка обиколи социалните мрежи. Видеата са заснети от друг пътник от самолета. От кадрите става ясно, че конфликтът е възникнал заради ръчния багаж на пътничката. КАДЪР: Фейсбук/Nikolay Stefanov

Мъжки глас в едно от видеата, твърди, че върху жената е било приложено насилие от страна на гранична полиция и от служител на наземния оператор.

Видеата са озаглавени "Ryanair в сътрудничество с Gold Air на летище София". Публикувани са от Николай Стефанов.

На видео, споделено във фейсбук се вижда как жена стои на колене пред вратата на гейт на Летище "Васил Левски" в София. На фон се чува как някой казва: "Да ми свърши мача и звъня на Сарафов". Жената удря леко с ръце по стъклото, плаче и се чува как казва: "Моля ви". А служители на наземния оператор и летището не я пускат да премине.

На второ видео човекът, който снимка клипа пита мъж, който носи бадж с логото на Goldair Handling как се казва. Служителят маха баджа си и крие табелката. КАДЪР: Фейсбук/Nikolay Stefanov

Следва въпрос от човекът, заснел клипа: "Искате ли да ни кажете какво става тук?"

Служителят: Господине, жената е агресивен пътник. Ryanair in combination with Gold air at Airport Sofia Публикувахте от Nikolay Stefanov в Четвъртък, 24 юли 2025 г.

Човекът, заснел клипа: Какво значи агресивен пътник, ние видяхме, че жената се държеше нормално. Плаче, това не е агресия. Вие ѝ посегнахте, граничният полицай ѝ посегна. Чантата ѝ влиза, всички го видяхме и се правите на ненормален. Вижте колко хора сме свидетели, тези господа които са ваши колеги свидетели. И това нещо ще отиде в съда и Ryanair ще плати на всички нас, защото в края на краищата нищо не е станало. Жената плаче, и защото плаче, е агресивна. И аз съм агресивен, агресивен ли съм? Защо не ме свалите и мен? Защо не свалите тази жена и тази жена, и тези хора. Може ли да питам още един път? Искате ли да ми кажете нещо?

Служителят: Какво да ви кажа?

Човекът, заснел клипа: Кои сме агресивните тук?

Служителят: (чува се неясно) ... просто ви съветвам

Човекът, заснел клипа: Напротив, ето, аз съм също агресивен. Защо не ме свалите от самолета? Говоря емоционално. Жената плаче. И това я прави агресивна? Ударила ли е някой? Посегнала ли е на някой? Кое я прави агресивна? Кое, кое?

След това се чува жена, която се обръща към служителя с думите: "Вижте, мисля, че можем много лесно да решим въпроса, нито ние да чакаме, нито Ryanair да плати пари. Нито вие да имате някакъв проблем, просто отворете и я пуснете".

На трети клип жената, която не бива допускана до самолета и двама служители на гранична полиция очевидно водят ожесточен спор, придружен с ръкомахане.

Чуват се думите: "Да дойде мениджър някой на смяната... Всеки си прави, каквото иска в тази държава без да спазват всякакви правила. Има правила. Чантата влиза, значи тази жена излита. И полицията няма какво да я бутне и няма к'во на нас да ни казва къде да ходим. Няма да ми казват къде да ходя"

"Викни кварталния".

"30 години си правят каквото искат в тази държава".

В края на видеоклипа се вижда как жената опитва да вкара чантата си в багажната клетка за ръчен багаж на Ryanair.

Под видеото има множество коментари за случката. Част от тях са:

"Ники евала ... натискай ги брат ... за ръчния багаж ли я връщат ?

Супер смешно е как аз дето съм 120 кг имам право на 10кг ръчен багаж и жена ми дето на половина на килограмите ми и тя има право на 10кг....все едно на друг самолет ги качват тия неща", пише Иван Цветанов.

"А не! Достъпът и беше отказан, според служителя, защото е агресивен пътник (разбирай плаче)", отговаря на Цветанов Мария Деливичева.

"Ние също бяхме приорити с редовен багаж. На случаен принцип подбират по 3,4 човека и ги глобяват с по 70€, ако си потърсиш правата, служителите ти канцелират полета, защото си "опасен " за останалите пътуващи в самолета. Писахме къде ли не, до Rayan, до летище София, до министерства разни...., от никъде не получихме отговор...", пише Лидия Петров.

"Потвърждавам! Току що писах за това и аз", отговаря ѝ Кремена Кунева.

"Какво безобразие. Заради 1 см в ширината на чантата. Не стига, че за всичко им плащаме екстра в цената на билета, още малко и правостоящи ще ни транспортират! И отношение като към някой, който сякаш е направил престъпление.

Това трябва да стигне до съда, за да се научат на човешко отношение!", пише Паулина Владимирова.

От министерството на транспорта съобщиха, че са изпратили публикацията на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", за да бъде извършена проверка. "24 часа" потърси и наземния оператор "Голдеър Хендлинг България". Оттам коментираха, че са извършили проверка на случая от четвъртък вечерта преди полета на "Райънеър" за Виена. Устновено е, че при работата на техните служители са спазени правилата на авиокомпанията за пътуване и ръчен багаж. Те изрично са упоменати във всички приложения на "Райънеър", заявиха от незамния оператор.

През юли семейство описа в сайта "24 часа" как малко след 01.30 часа в сряда, един автобус е обслужвал над 400 пасажери от три полета на летище "Васил Левски", не са работили лентите за багаж, а вероятно повреден климатик пък е изнервил допълнително ситуацията.

От Министерство на транспорта и съобщенията отговориха на сигнала със следното официално съобщение:

"След материала в "24 часа" още на 3 юли е извършена извънредна проверка от Гражданска въздухоплавателна администрация и вече има резултати от нея". Наложиха 3 наказания - две на летищния оператор и едно на наземния.

На концесионера "СофКънект" също бяха наложени санкции за неработещите климатици, с което не е била осигурена нормална среда за изчакване на пътниците, и за неработещата багажна лента, което е довело до струпване на багажа от трите полета на едно място.

На "Голдеър Хендлинг България", която е един от операторите на летището, беше наложена глоба за неефективно планиране на дейностите, което е довело до струпване на хора, чакащи автобусите.

От министерството дадоха предписания концесионерът на летището "СофКънект" да осигури работещи климатици и да работят всички ленти за багаж на терминала."

На 22 юни бе отнет временно лицензът на един от наземните оператори - "Съуиспорт България" АД след инцидент с блокирани пътници на полет от Лондон, оставени близо час в ръкава на летището на терминал 2.

Наказанията бяха заради абсурдна ситуация, продължила два часа и половина на стария терминал 1, откъдето основно кацат и излитат нискотарифни авиокомпании. По едно и също време след полунощ са се приземили 3 самолета - от Лимасол, Лион и Ереван. Имало е обаче само един автобус, който да отведе пасажерите до терминала и се е наложило те да стоят в самолетите над половин час. Но голямата изненада били неработещите ленти за багаж и струпването на куфарите на пътниците от трите полета - над 450 човека, на една обща лента. Тогава имало и проблем с климатиците в салона за пристигащи.