Пожар край граничен пункт Лесово, няма опасност за хората (видео)

Голям пожар се е разразил край елховското село Лесово. По първоначални данни огънят е тръгнал около 16 ч. от нива и се е разпрострял зад буферния паркинг на ГКПП "Лесово". Силният вятър е прехвърлил пламъците през пътя и вече гори в трудно достъпен терен. На място са пожарни автомобили и горски служители. Изгоряла е селскостопанска машина. Няма опасност за жителите.

Във фейсбук Асен Иванов сподели: "Пожар в Лесово! В момента в моето село гори – не знаем как е тръгнало, но положението е сериозно.Ако си от района – пази се. Ако имаш близки тук – провери дали са добре.Споделям това, за да стигне до повече хора." и пусна видео.