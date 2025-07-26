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Пожар край граничен пункт Лесово, няма опасност за хората (видео)

Тони Маскръчка

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Пожарна Снимка: Архив

Голям пожар се е разразил край елховското село Лесово. По първоначални данни огънят е тръгнал около 16 ч. от нива и се е разпрострял зад буферния паркинг на ГКПП "Лесово".  Силният вятър е прехвърлил пламъците през пътя и вече гори в трудно достъпен терен. На място са пожарни автомобили и горски служители.  Изгоряла е селскостопанска машина. Няма опасност за жителите.

Във фейсбук Асен Иванов сподели: "Пожар в Лесово! В момента в моето село гори – не знаем как е тръгнало, но положението е сериозно.Ако си от района – пази се. Ако имаш близки тук – провери дали са добре.Споделям това, за да стигне до повече хора." и пусна видео.

Пожарна

🔥 Пожар в Лесово!В момента в моето село гори – не знаем как е продължило, но положението е сериозно.Ако си от района – пази се. Ако имате близки тук – проверете дали са добре.Споделям това, за да стигнете до повече хора.#Лесово #пожар #сподели

Публикувайте от Асен Иванов в събота, 26 юли 2025 г.

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