Студентите ни тръгнаха на юг - Испания и Италия вече по-търсени от Великобритания и Нидерландия (Графика)

Испанският език е тренд още от гимназията, младите българи харесват климата и начина на живот в южната държава

Привлича и тясната връзка с бизнеса по време на следването, лесно се намира стаж

Испания - това е новият тренд за следване в чужбина.

Ръстът на кандидатите от България е над 50%

Испания привлича основно с начина на живот и прекрасния климат. Българчетата одобряват университетите, особено частните, защото предлагат възможности да се потопят в средата от бизнеса. Частните университети се класират в някои световни класации. Организират кариерни форуми, на които студентите могат да си представят CV и лесно да намерят стаж - да създадат контакти с бизнеса, което виждам, че привлича повечето бъдещи студенти. Това обяснява Николай Христанов, мениджър висше образование във фирмата посредник “Интеграл”.

Търсят модерно образование, което да ги подготви за бизнес света, след като завършат, ако може и без магистърска степен. В държавните университети

таксите са много по-ниски

- от порядъка на 1000-2000 евро на година, което се съизмерва с тези в България (виж горе таблицата с таксите в чужбина). В по-малките градове и настаняването е по-евтино, но българчетата посочват основно Мадрид и Барселона.

Като причина за избора Николай Христанов отбелязва и факта, че испанският у нас става все по-популярен като втори чужд език, който си избират учениците в гимназията. Още от 8-и/9-и клас тийнейджърите проявяват интерес към езика, държавата и културата и оттам - към продължаване на образованието си.

Специфично за Испания е, че бъдещите студенти трябва да представят конкретен резултат от дипломата при класирането за държавните университети. Частните висши училища пък изискват

решаване на тестове - логически, психометрични

плюс интервюто Най-търсени като специалности са бизнес, икономика, международни отношения и право. Сред предпочитаните висши училища в Испания са частните IE University, Madrid, EU Business School, Barcelona, UCAM Catholic University of Murcia, както и държавните Universidad Carlos III de Madrid, Ray Juan Carlos University и Universidad de Barcelona.

Сериозен ръст се наблюдава на кандидатурите за Италия - с около 30%. Български младежи посочват частните Bocconi University в Милано, LUISS University в Рим, NABA, Istituto Europeo di Design. Сред държавните избират Tor Vergata University в Рим, University of Torino, Universita Ca' Foscari, University of Bologna.

С 20% повече спрямо предни години пък се насочват към Германия. Двоен е ръстът тази година и за Австрия.

Нидерландия продължава да е с най-много кандидат-студенти като брой, но от гледна точка на интерес Италия и Испания в последните 2 г. заемат сериозни позиции като търсени дестинации. В Италия освен със специалности, свързани с икономика, компютърни науки, бизнес, арт и дизайн, избират и архитектура (в Милано и Торино). За тази специалност има изпит, но не изискват портфолио.

Като брой вече потвърдили по дестинации подредбата е следната: Нидерландия, Италия, Австрия, Испания и Великобритания. Става дума за микс от държавни и частни университети. И все пак има лек отлив от

Нидерландия, където има криза с настаняването Местните университети се опитват да вземат мерки, вместо да настаняват студентите си по палатки, както се шегуват посредниците. В Гронинген построиха ново общежитие, в което все още има свободни места. Стремежът на правителството е да трансформира офис площи в жилища и по този начин да се изградят 60 хил. нови жилища в следващите години.

Нидерландия остава предпочитана основно заради голямото разнообразие на програмите на английски език в различни сфери. Почти всичко може да се учи на английски там, казва Христанов. В страната се води точна статистика колко са чуждестранните им студенти, затова е ясно, че към момента се обучават 5455 български. Така България се нарежда на 7-о място след Германия, Италия, Румъния, Испания, Китай, Полша. Сред търсените висши училища са Hague University of Applied Sciences, Fontys University of Applied Sciences, NHL Steden University of Applied Sciences, Tilburg University, Erasmus University Rotterdam, University of Amsterdam, Eindhoven University of Technology, TU Delft.

Белгия също е от достъпните държави

за обучение с такса 1157 евро. Там има практически насочени, както и чисто академични университети. Лесно се намира квартира. Дори в Брюксел няма проблем при настаняването.

Амбицията към Великобритания остава постоянна през последните 2 г. и около 300 души от България кандидатстват на Острова. Сред тях тази година има приети в някои от най-престижните учебни заведения в света като Университета в Кеймбридж и Лондонското училище по икономика и политически науки. Има университети, които все още запазват таксата за обучение на чужденци на нивата за местните - 9535 паунда, което е незначително увеличение (спрямо 9250 паунда) за изминалите 5 г. Тази политика цели привличане на повече студенти от ЕС, които след Брекзит започнаха да намаляват. Разлика обаче е, че

след Брекзит вече не могат да теглят студентски кредит

Сред програмите, към които имат интерес българските кандидати, се открояват бизнес, компютърни науки и игри, анимация, архитектура, психология, международни отношения.

Ирландия взема от студентите на Великобритания, защото има много програми на английски и е в ЕС. Таксите започват от 3000 евро на година. Минус е, че отговорите от Ирландия се получават по-късно (чак към август) и не всички рискуват да чакат - след това не остават много възможности за промяна.

Според специалистите по следване зад граница няма кой знае какъв интерес за САЩ (виж на 4-а стр.) Там предимно се търсят университети от Бръшляновата лига и кандидатстват състезатели с отлични постижения по химия, биология, математика и физика, които имат шанс да се борят за стипендия, покриваща цялото им обучение. Другият профил на кандидатите в САЩ е на спортисти, които също могат да получат стипендия.

Системата Liberal arts позволява да си избираш курс след втората година. Могат да започнат с по-общи предмети, ако все още не са решили какво искат да учат, и да се профилират в последните две години.

По-скоро изключения са кандидати за Япония, Южна Корея и Китай. Влечението им е предимно към културата.

Тази година наши студенти ще следват и в Полша и Чехия. В Чехия например може да сее учи медицина на английски, имат и програми по бизнес и политика. В Полша пък има британски университет, където могат да учат на по-ниски такси и да получат британска диплома.