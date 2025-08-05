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Тийнейджър фучи с тротинетка из Карлово, блъсна 8-годишно с колело

24 часа Пловдив онлайн

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Електрическа тротинетка

След медицински преглед детето е било освободено за домашно лечение

8-годишно дете с колело е пострадало при катастрофа с електрическа тротинетка в Карлово, съобщиха от полицията. 

Сигналът за инцидента, който станал на велоалея, бил подаден около 19,50 ч. в петък в Районното управление в града. По първоначални данни 17-годишен водач на тротинетка се движил с несъобразена скорост, настигнал и блъскал малкия велосипедист.

След медицински преглед детето е освободено за домашно лечение. Случаят е отработен по административен ред.

Електрическа тротинетка

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