Дежурството на Анелия, изродила 17 хиляди бебета

12 часа смяна, без време за вода и тоалетна, за 2000 лв. заплата плюс по 1 лв. на час за нощен труд и 2 лв. за храна

Борба за живот за новородени и родилки, най-тежките и сложни случаи в страната

Тежки 12-часови дежурства - дневни и нощни, починали родилки, борба за живота на майки и бебета, проблемни раждания с кръвоизливи и усложнения - това изпълва всеки работен ден на акушерките в родилната зала. Заплатата им е 2000 лв., като допълнително им се полага и по 2 лв. за храна, както и доплащане по 1 лв. на час, когато работят нощем.

Има вариант за допълнителни доходи чрез избор на акушерка, което струва на пациентките 500 лв. По-голямата част от тях остават за болницата. А може да се окаже, че жената ражда в момент, когато акушерката не е на смяна и ѝ се налага да отиде на работа да асистира в почивния си ден. Още по-трудно е, ако се окаже след нощна смяна, когато е изтощена от недоспиване.

От родилната зала на Майчин дом в София Анелия Тотева разказва пред "24 часа - 168 истории" за стреса в професията си, докато се опитва да спаси живота на майка или новородено, и как понякога няма време дори да пие вода или да отиде до тоалетната.

"Проблеми има на всяко дежурство, но един от най-тежките случаи никога няма да забравя. Всички, които бяхме в залата, не вярвахме, че пациентката ще оживее - спомня си акушерката. – Беше преди няколко години. Жената беше с така наречената тотална плацента превия - плацентата беше разположена пред бебето. В такива случаи се прави секцио. Така стана и тогава, но и след операцията матката не можеше да се контрахира.

Бебето проплака и за щастие, с него всичко беше наред, но родилката кървеше и след като то вече беше извадено. Изобщо не можехме да спрем кръвоизлива – каквото и да правехме, продължаваше. За капак майката получи усложнение - кръвта ѝ след тази сериозна загуба престана да се съсирва. Прецени се, че трябва да се отстрани матката, за да бъде спасена жената.

Беше изключително напрегнат момент. Сигурно 10 пъти сме ѝ сменили кръвта. Не съм ги броила, но вероятно на това дежурство съм слязла 60 пъти до кръвния център. Не знам колко литра ѝ преляхме, докато овладеем ситуацията. Още по-трудното беше, че имаше рядка кръвна група.

Накрая всичко приключи благополучно и изписахме родилката. С колегите даже не вярвахме, че изобщо ще оцелее. Тази майка беше изключително благодарна и всяка година идва да ни черпи на този ден, защото наистина борбата беше на живот и смърт".

Напрежението, на което са били подложени акушерките и лекарите при това раждане, не може да се сравни с моментите, в които в ръцете им умира раждаща жена или нейното новородено.

"С кръвта се свиква - казва Анелия. - Обръгва се, но да гледаш как млад човек - 20 и няколко годишна жена си отива - това никога не може да ти стане рутина. Не свикваш и със смъртта на бебе. Винаги ти е тежко и го преживяваш".

На всяка акушерка ѝ се е случвало да види как умира родилка и новородено. Нещо, което го има навсякъде по света. Световната здравна организация води статистика за процента починали. В България за 2024 г. статистиката сочи, че на 1000 раждания мъртвородените са 4,9. Това е средно, като в различните области ситуацията е различна. В Ловешка и Хасковска коефициентът надвишава 10 на 1000, което е като в африкански страни, докато в София и Варна е под 3 на 1000, както е в Западна Европа. Що се отнася до родилките, последните данни са за 12,4 смъртни случая на 100 хиляди жени.

"Никога не можеш да си сигурна, че няма да се случи. Колкото и да се бориш за живота ѝ, при някои усложнения не можеш да я спасиш. Това е изключително натоварващо психически, защото става дума за млади хора", допълва акушерката.

Най-често умират жени с тежки болести - например сърдечно заболяване. В тези случаи кардиолозите са ги предупредили, че не трябва да забременяват и да раждат, но въпреки това те са решили да имат бебе.

Всички родилки от цяла България с усложнения и придружаващи болести постъпват в Майчин дом – с диабет, сърдечни заболявания, кървене и други. Така че процентно там има по-висока смъртност на родилки в сравнение с останалите болници в София и страната.

Средно на денонощие в този АГ център проплакват около 20 бебета. За едно дежурство от 12 часа Анелия Тотева изражда между 3 и 15 жени. Казва, че всеки път е различно. През това време на смяна заедно с нея са още две акушерки за всички пациентки в родилната зала. Независимо дали раждат със, или без усложнения.

Те са обръгнали във всякакви ситуации, само така могат да помогнат на родилките и да реагират адекватно. Нужно е време, за да се обучиш и да се изградиш като специалист. Не може да започнеш в родилната зала, веднага след като завършиш и минеш през стажове, което трае около 5 г., признава Анелия Тотева. В своята 35-годишна кариера тя е изродила около 17 хиляди бебета – колкото населението на един град като Айтос или Гоце Делчев.

"В отделенията е различно. При нас трябва опит, за да си създадеш стил на работа и техника на водене на раждане - добавя тя. - Трябва да знаеш как да реагираш при голяма кръвозагуба, за което си има правила, но винаги човек трябва да ги изпълни.

Младите момичета не искат да започват в родилната зала, защото е тежко. Има и още нещо - сякаш повечето раждания са през нощта, когато човек трудно се мобилизира. Нямаш и секунда да се отпуснеш. За лягане въобще не говорим - не можеш. 12 часа си нонстоп на педала, а заплатата е 2000 лв. Това за младите специалисти е супернеатрактивно на фона на тежката работа. Няма кой да дойде".

Проблемът излезе наяве, след като в Перник в началото на юли месец спряха ражданията заради липсата на акушерки. По този повод гинекологът д-р Димитър Ленков обяви, че в цялата страна са 3200, а има нужда от още толкова. Част от тях работят в отделенията, не са в родилните зали, където нощните смени са чести.

"След будуването през нощта си неадекватен. В летния период, както е сега, дежурствата са още по-чести, защото непрекъснато някой е в отпуск и трябва да го заместваш или да си вземеш дежурствата преди твоята почивка - разказва още Анелия Тотева. - На празници хората са със семействата си, а ние сме на работа - няма Нова година, няма Коледа, Великден, винаги има раждания, винаги трябва да сме в готовност да помогнем".

Акушерката си спомня как преди седмици жена се оплака от отношението към нея в Майчин дом, като обясни по медиите, че един път раждала и можела да си прави каквото иска.

"Пациентите първо трябва да имат уважение към хората, които се грижат за тях. Второ, когато им казваме: "Напъни, дишай" на по-висок тон, то е, за да ги мотивираме - обяснява Анелия. - И разбира се, не може да си прави каквото иска. Ти си пациент, а ние сме там, за да ти помогнем. Знаем какво правим. Трябва да имат дисциплина", добавя Анелия.

Тя е била свидетел на агресия и обиди от страна на родилките и признава, че особено трудно е да се разберат с психично болните, защото и такива жени идват при тях. "До бой не се е стигало", усмихва се тя.

Няма време да мисли за това, защото трябва да се справя с усложненията поради придружаващи заболявания на родилки - диабет, сърдечни проблеми, хипертония. Например ако по време на бременността майката развие т.нар. прееклампсия, бебето може да не оцелее.

Симптомите са високо кръвно, белтък в урината, отоци и би могло да се стигне до гърчове, което е много опасно за бебето. В определени ситуации се увреждат бъбреците или черният дроб, натрупва се течност в белите дробове или се появяват нарушения на централната нервна система. Прееклампсията възниква след 20-ата седмица при между 3 до 7% от жените.

Ако има такава пациентка, трябва много бързо бебето да бъде извадено, при което симптомите отшумяват и родилката се успокоява. Случващото се е много травмиращо и за самото новородено.

Прееклампсията може да доведе до много ниско тегло на детето или то да се роди преждевременно, а още по-голям проблем е, ако предизвика отлепване на плацентата с кървене. Тогава новороденото най-често не може да оживее.

"Родилката обикновено кърви още преди да дойде при нас, другите болници ги пренасочват в Майчин дом именно заради това усложнение. Тогава се бориш за нейния живот. Понякога може да оцелее и бебето, спасявали сме ги и при такива ситуации. Всеки ден има трудни и проблемни раждания", казва Тотева.

В кариерата си тя е видяла какво ли не. Най-голямото бебе, което е изродила, е тежало 5 кг. Родило се е по естествен път, защото жената вече е имала друго дете. Единственото различно е, че процесът е траял много по-дълго и за майката е било по-трудно, наложило се е да я шият на повече места, отколкото ако новороденото е било с нормално тегло. Ако такова голямо бебе е било на първото ѝ раждане, е щяло да се наложи секцио.

Най-малките новородени, които Анелия е израждала, пък са недоносените – дори такива под 1 кг. Всички преждевременно родени и с екстремно ниско тегло пристигат в детското интензивно отделение в Майчин дом, единствено в цяла България. Някои от тях оживяват благодарение на грижите на добрите специалисти по педиатрия в болницата.

Самото раждане обаче не е целият ангажимент на грижещите се за родилките жени. "Това е хубавата част, особено ако няма усложнения - добави Тотева. – Отделно описваме всички подробности около всяка поява на бял свят на новородено на няколко места. Трябва да посочим всичко, което е правено, и какви инструменти и консумативи са използвани. После трябва да ги заредим, за да ни е удобно за следващата пациентка".

Въпреки всички неудобства Анелия е категорична, че не би избрала друга професия. Сигурна е, че винаги ще има проблеми, обаче всеки път отива на работа с желание въпреки умората и трудностите. Усещането да участва в раждането на новия живот за нея е незаменимо. Повечето пациентки са благодарни и оценяват грижите. Анелия обаче се надява скоро да бъдат и по-справедливо платени.