Проф. Йонко Мермерски за срещата на Борисов и Тръмп от 2019 г.: Публикуват се безумни глупости (Видео)

Проф. Йонко Мермерски нарече "безумна глупост" фалшивата новина, която се разпространява в социалните мрежи за срещата между Бойко Борисов и Доналд Тръмп.

Тогавашният премиер и американският президент се срещнаха на 25 ноември 2019 година в Белия дом. Тръмп заяви, че се радва да посрещне Борисов и че българският народ и България са приятели за Америка.

President @realDonaldTrump met with Prime Minister @BoykoBorissov earlier today on measures to strengthen the strategic partnership between the U.S. and Bulgaria! 🇺🇸🇧🇬 pic.twitter.com/znfFZ34F3J — The White House 45 Archived (@WhiteHouse45) November 25, 2019

Но през последните дни в социалните мрежи набира популярност фалшива новина за диалог между двамата, в който Борисов объркал протокола и заявил на английски, че също бил съпруг на Мелания Тръмп. Поради тази причина проф. Йонко Мермерски, който беше преводач по време на срещата, излезе с публикация по темата.

"Публикуват се безумни глупости. Преводачът на президента Тръмп съм аз и такъв диалог не е имало", написа той във фейсбук профила си.

"Протоколът изисква целия диалог да преминава през мен, без преки разговори между Тръмп и Борисов. В качеството си на преводач за Държавния Департамент на САЩ, никога няма да цитирам пряк разговор между страните, които се срещат", допълни той.