Галя Куманова работи в „Софийска вода“ от 23 години, 15 от които е мениджър „Вътрешни комуникации“. Тя е и директор „Комуникации и маркетинг“ на „Веолия“ за България - част от която е и „Софийска вода“ от началото на 2025 г.

- Как се роди идеята за кампанията „Вода без опаковка“ и какви цели си поставяте?

- „Вода без опаковка“ е естествено продължение на дългогодишната комуникация на „Софийска вода“ за доброто качеството на водата в София и екологичния ефект от нейната употреба. Правим го от самото създаване на компанията ни, но едва сега, след повече от 20 години, обществото ни стана по-отворено към темата за водата и нейната все по-висока стойност. Кампанията адресира няколко проблема едновременно - информационен, социален и екологичен.

- Какъв е основният проблем, който кампанията адресира –недоверието към чешмяната вода или прекомерната употреба на пластмаса?

- Недоверието към чешмяната вода и прекомерната употреба на пластмаса са предизвикателства, които се подсилват взаимно. Колкото повече хора се съмняват в качеството на чешмяната вода, толкова повече се обръщат към бутилираната, което води до повече пластмасови отпадъци.

Нашата кампания цели да прекъсне този порочен кръг, като връща доверието в чешмяната вода и същевременно намалява пластмасовото замърсяване. Софийска вода като отговорен воден оператор за качеството на водата и достъпа до нея застава с името си като гарант. А идеалната ни цел е един ден София да се превърне в модерна столица, където посрещат всеки гост с чаша вода. Тя е жест на гостоприемство, прозрачност и чистота. И едновременно с това да върнем „нормалността“ на чашата вода в заведенията.

Галя Куманова

- Какви са най-важните характеристики на питейната вода в София, които я правят подходяща за ежедневно пиене?

- Софиянци са привилегировани с водата, която имат. Тя е високопланинска, идва от Рила планина предимно от снеготопене. Характеризира се като мека вода с нисък минерален състав. Съдържа много балансирано количество калций и магнезий, в такова съотношение, че те се усвояват напълно от организма. Има ниско съдържание на флуор - 20 пъти по-малко от допустимите стойности. Не съдържа олово, живак, арсен, пестициди. Почти по всички показатели, по които се изследва нормативно питейната вода, в София те са далеч под допустимите норми. „Софийска вода“ пречиства допълнително водата чрез филтриране и дезинфекция. Минава през безкомпромисен мониторинг - 9000 контролни проби годишно. Над 150 000 анализа на водата от този профил по физико-химични и микробиологични показатели от 87 пункта за взимане на вода от краен потребител в цялата територия на концесионната област (Столична община). Това е една от причините смело да я препоръчваме за ежедневна употреба, за малки деца, дори кърмачета. С тези свои характе- ристики софийската вода се счита за най-подходяща за междуклетъчната обмяна в човешкото тяло. Аз лично съм отгледала и двете си деца с тази вода.

- Как запознавате потребителите с това?

- Течащата вода няма етикет, нито опаковка, но пък, за щастие, живеем във високотехнологично време и неограничени възможности за достъп до информация. Публикуваме регулярно резултатите от изследванията на водата от всички точки на града на нашата интерактивна карта - https://www.sofiyskavoda.bg/water-quality-map

Също като кръвните изследвания. Търсиш най-близката точка на своя квартал и проверяваш какви са резултатите, като сравняваш с допустимите стойности.

- Защо смятате, че именно заведенията са важен елемент от тази инициатива?

- Заведенията са още една „контактна точка“ между „Софийска вода“ и хората. Да, всеки има вода у дома, но сервирането на чаша вода с кафето или пък с обяда връща досега на гражданите с водата и разрушава клишето, че изборът на чешмяна вода означава нисък статус, и е още една добра възможност да пиеш една студена вода, в добрия смисъл на израза :-)

Водна станция на фестивала A-to-JAzz

- Колко сериозен е проблемът с бутилките за еднократна употреба в София и как една такава кампания може да помогне?

- Толкова е сериозен, че неслучайно присъства в повечето европейски директиви, включително и в директивата от 2020 година относно качеството на водата, предназначена

за консумация от човека. Тя съдържа и параграф, който търси решение чрез все по-широко предлагане на чешмяна вода от заведенията. Базира се на изчислението, че с намаляването на консумацията на бутилирана вода домакинствата в ЕС могат да спестят общо 600 млн. евро на година.

Отделно подобряването на качеството на питейната вода би довело до намаляване на употребата на пластмасови бутилки със 17%. Според една от целите на парижкото споразумение за промяната на климата намаляването на потреблението на бутилирана вода от 100 на 88 литра годишно до 2050 г. може да доведе до намаляване на емисиите на парникови газове с 1,2 милиона тона.

- Какво място заема тази инициатива в по-широката стратегия на „Софийска вода“ и „Веолия“ за устойчивост?

- Отношението към водата и нейното пестене е важна част от отговорното отношение на цялото общество към ресурсите като цяло и тяхното възобновяване. Компаниите като „Веолия“ са основни двигатели на тази промяна и случването на цялостна екологична трансформация в най-кратък срок. „Веолия“ следва неотлъчно своята стратегия GreenUp2027.

Тя си поставя целта до края на 2027 г. да спести 1,5 милиона м3 вода, 18 млн. т. въглеродни емисии и да обезвреди 10 млн. тона опасни отпадъци с общите усилия на всички компании на Веолия

по света, в това число и „Софийска вода“, с малки, но постоянни стъпки.

Ако се върнем към чашата с вода - тя е точно такава стъпка. Пиеш чаша вода от чешмата и без да осъзнаваш, ставаш част от глобалния устрем на човечеството да забави климатичните промени. Капка по капка - язовир, казват старите хора.

- Как заведенията могат да се включат в инициативата и има ли вече заявен интерес от тяхна страна?

- Достатъчно е да се свържат със „Софийска вода“ през някоя от социалните мрежи или пък официалните канали за информация. Интересът от страна на заведенията се развива много органично и стабилно.

Водна станция на фестивала A-to-JAzz

- Има ли планове за разширяване на партньорската мрежа – напр. към училища, обществени сгради, фестивали?

- Това вече се случва. В последните няколко години успяхме да инсталираме 3 чешми на летището в София. Поставяме и диспенсъри за вода в обществени сгради - Столична община, Софийския университет и др.

Участваме активно и на множество събития, където наистина водата е животоспасяваща - Маратона на София, ултрамаратона „Витоша 100 км“. Тази година осигурихме чешмяна вода и за един от най-големите летни музикални фестивали – A to Jazz.