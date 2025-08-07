Лекар от Бургас прати петиция до омбудсмана за миризми във въздуха с неизвестен източник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Настоява да се мери нонстоп за още въглеводороди и да има ранно предупреждение за жителите на града

От юли със заповед на Морската администрация бе въведена зона от 35 км, в която няма да бъдат допускани танкери, чакащи на рейд

Бургас прати първата си жалба до омбудсмана Велислава Делчева седмици след назначаването на този пост.

Сигналът е от общественика и хирург в УМБАЛ-Бургас д-р Веселин Джендов, който сезира обществения посредник с петиция срещу силните понякога миризми на нефтопродукти, които станаха често явление през последните месеци в морския град.

"Аз като гражданин подавам настоящата петиция във връзка с повтарящи се случаи на силна и

задушлива миризма, наподобяваща бензин, разредител, нефтопродукти

или други летливи органични съединения (ЛОС), в различни райони на Бургас – включително централна градска част, кв. "Сарафово", "Долно Езерово", "Лазур", "Меден рудник" и други", е написал д-р Джендов до омбудсмана.

Според него и констатациите на бургазлии миризмата се усеща в ранните сутрешни часове или вечер, в безветрие или при ниски атмосферни инверсии.

В същото време не е съпроводена с официална информация или предупреждение от институциите, се казва в петицията.

Съмненията на бургазлии са за замърсяване с бензол, толуол, ксилол и други ароматни въглеводороди. Въпреки това обаче измервателните станции в повечето случаи не отчитат превишения над нормите.

Подозренията на Веселин Джендов са, че няма достатъчно уреди, които да покриват кризисните места в града, или химичните вещества за измерване не са зададени правилно.

Липса на прозрачност относно промишлените източници в района също е посочена в петицията като причина да не се засичат замърсителите.

Според Джендов не всички станции измерват бензол, толуол, ксилол и др., като най-често мерят ФПЧ (фини прахови частици), а летливите органични съединения често остават без мониторинг или се следят само частично, например само бензол. ВЕСЕЛИН ДЖЕНДОВ

Типичната миризма, описвана от граждани в Бургас, е бензинова, на разредител, нафта или изгорено, която се появява нощем и изчезва сутрин заради смяната на посоката на вятъра.

От омбудсмана докторът иска да съдейства за въвеждане на 24-часов мониторинг в Бургас не само на бензол, но и на други органични съединения, които според него уредите не отчитат, а са най-вероятната причина за екологични замърсявания.

Да се изгради и механизъм за ранно предупреждение към бургазлии, се настоява още в петицията.

Според ресорните институции в града миризмата най-вероятно идва от претоварването от един на друг на танкерите, преди да разтоварят на нефтопристанище "Росенец".

Затова със заповед на Морската администрация в Бургас от юли бе въведена 35-километрова зона, в която няма да бъдат допускани чакащи танкери на рейд.

Справка в сайта на МОСВ показва, че във въздуха се мерят нивата на бензол, но не и на други летливи органични съединения.

"По принцип може да се разшири обхватът на замерваните вещества във въздуха, стига да се докаже нуждата от това

Засега източникът на миризмите е установен и това са танкерите, за които Морската администрация предприе съответните мерки", коментира за "24 часа" шефът на РИОСВ Павел Маринов. И отрече при досегашните случаи на силна миризма да е имало обгазяване.

"Това, че се усеща силна миризма във въздуха, не значи че става въпрос за голяма концентрация", добави Маринов. Според него дали да се разшири палитрата на замерваните вещества трябвало да реши Изпълнителната агенция по околна среда. Иначе уреди за мониторинг на въздуха в Бургас имало достатъчно.