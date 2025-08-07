Интегралният изпит след 7-и и 10-и клас още от догодина влиза в наредба

Есенната и междусрочната ваканция вече няма да е закована

Анулират работите на 12-класници на матурата, ако в тях свободните отговори на две или повече задачи са еднакви

Директорите на училища и детски градини длъжни да уведомяват Пътна полиция за всяко организирано пътуване на възпитаниците си, като опишат детайлно маршрута

Новият - интегрален, изпит по математика още от догодина, вече е разписан в наредба на просветното министерство. Учениците, които тази есен ще са в 7-и и в 10-и клас, ще са първите, които ще го държат. Промените ще влязат в сила веднага след обнародването им, предвижда проектът на правителството.

В новите матури по математика ще влизат задачи и от природните науки, но

не като формули, а практически задачи

В края на юли от Министерството на образованието представиха няколко примерни такива за 7-и и 10-и клас. Те бяха свързани с мерене на разстояние и изчисляване на мащаб на карта, смятане на количеството вода в хранителни продукти и полезни въпроси с колко вода и оцет се почиства фурната.

Целта ни не е да затрудним учениците, а да ги накараме да учат, така че да разбират и да могат да прилагат знания. Защото точно там се провалят, виждаме го и по PISA, обясни тогава министър Красимир Вълчев.

В наредбата се разписва и че вместо класическата матура, за балообразуването ще се взема новата интегрална (с точките се кандидатства след 7-и клас).

Вероятно първата година ще има 3 до 6 задачи по природни науки от общо 24, амбицията на МОН е постепенно делът им да се разшири. От екипа на министър Вълчев уверяват, че

промените ще станат плавно с годините,

но със сигурност задачите по природни науки ще останат по-малко от математическите. Затова не смятат, че новият формат ще прати още повече ученици на частни уроци - едва ли някой би ходил на курсове по физика заради една задача на миниматурата.

Двете основни цели на промените са децата да се научат да мислят логически и да съчетават наученото по различните предмети, както и да се даде знак, че природните науки и математиката са приоритетни.

Природните науки са много пренебрегнати. Много са ни слаби резултатите. Няма как да просперираме като общество, ако не повишим склонността за учене на математика и природни науки, обяснява Красимир Вълчев.

В министерството се обсъжда и матурата по български да стане “интегрална”, но това ще се случи по-нататък. Засега не са съобщавани конкретни предложения.

Със същата промяна в наредбата се предлага и важна поправка за зрелостниците - матурите на 12-класниците може да се анулират, ако оценяващата комисия се натъкне на еднакви отговори на поне две задачи.

Това означава, че

дори ученикът да не бъде хванат в крачка да преписва, пак може да бъде скъсан

Отнася се до задачите, които изискват създаване на собствен тест, т.е. тези с отворен отговор във втората половина на изпита. Анулиране ще има, когато в “отделни изпитни работи съвпадат напълно или почти напълно - по структура, отговори, формулировки или решения - до степен, която изключва възможността за самостоятелно изготвяне”, гласи поправката на МОН. Важно е да се уточни, че преписвачите не получават двойки, водят се просто анулирани и

абитуриентите могат да се явят на поправка

Но в такъв случай няма да могат да ползват оценката от матурата за кандидатстване в университет, защото поправителната сесия е през есента.

От наредбата отпадат задължителните есенна и междусрочна ваканция. Вече министърът ще ги насрочва с отделна заповед, така ще могат да се сливат с други почивни дни. Есенната обикновено е няколко дни около 1 ноември - Деня на будителите, а междусрочната е през февруари след края на първия учебен срок.

За новата учебна 2025/2026 г. обаче те вече са определени - от 31 октомври до 3 ноември вкл. и от 31 януари до 2 февруари 2026 г. Затова и тези промени биха влезли в сила за учебната 2026/2027 г.

Министерството предлага и промени в организирането на ученически екскурзии с цел повишаване на безопасността на децата. Дори когато ученици или деца от детска градина са на еднодвевно пътуване, директорите ще трябва да уведомяват предварително регионалните управления по образованието, “Пътна администрация” и Пътна полиция. Те ще трябва да им подават детайлна информация за пътуването - конкретния маршрут, откъде и в колко часа тръгват, в колко пристигат и колко е очакваният престой, коя е фирмата организатор.