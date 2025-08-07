Армията търси 100 стройни гвардейци и 60 сапьори, химици и оператори на дронове

Вече се дават бонуси за караул пред президентството и официални церемонии

100 стройни гвардейци и 60 военни за сапьори, химици и оператори си търси армията. Нов конкурс за вакантните места в Националната гвардейска част в София бе обявен в сряда, тече и такъв за специалните сили.

Прави впечатление, че

изискванията за ръста на гвардейците отново са завишени -

между 175 и 185 см, и да не са с наднормено тегло. Преди няколко години, когато не стигаха желаещи, се приемаха и 172 см високи. Не може да имат видими белези и татуировки. Нужно е чисто съдебно минало и поне средно образование, но зрялата възраст е проблем - приемат се до 40-годишни, а за минали през военна служба - 44 г. Приемат се и жени. Специалните сили редовно провеждат съвместни учения с военни от други страни. СНИМКА: СИЛИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

Конкурсът ще се проведе в края на октомври и включва изпити за физическа подготовка, тест за обща култура и събеседване. Заявления се приемат до 19 септември. Диплома за висше и изкарана военна служба, както и наградите от нея носят бонус точки.

Недокомплектът при гвардейците е сред най-високите в армията, като в началото на годината бе над 60%. Затова и парите им бяха вдигнати.

От 2300 лв. тръгва основното възнаграждение

на гвардейците. Ще получават и до 40% отгоре за продължителна служба. За караул пред президенството се полагат по 50 лв., а за всяко участие в представителни и официални церемонии, протоколни мероприятия и военни ритуали - по 80 лв. Отделно вървят по 300 лв. ваучери за храна.

В Съвместното командване за специални операции пък се търсят 60 военни, най-много за Пловдив - 37 за бойни длъжности и 17 за оперативни. Във формированието в Банкя искат да наемат шестима. Заявления се приемат до 12.09.

Съвместното командване за специални операции е четвъртият оперативен компонент в армията наред със сухопътните, военноморските и военновъздушните сили.

Спецчастите са наследници на парашутната дружина и изпълняват задачи като разузнаване и наблюдение, контратерористични операции,

спасяване на заложници,

диверсионни операции. Борят се и с незаконната миграция и престъпленията зад граница, като участват и в международни операции.

Търсят се кадри за 3 вида длъжности. Сред бойните са сапьори, радиотелеграфисти, санитари, младши оператор в отделение за безпилотни летателни системи, химик-разузнавач в отделение за ядрена, химическа и биологична защита. Щабните длъжности са основно шофьорски. но се търсят и радиооператори, химик-дегизатор, младши стрелец-зенитчик, радиорелейчик и

специалист по криптирани комуникации

Тези военни осигуряват административна и оперативна подкрепа.

Конкурсът ще тече от 7 до 31 октомври и също включва изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура от 100 въпроса и събеседване. Прави се и оценка за психологическа пригодност. Дипломата за висше носи допълнителни точки, а за бойните длъжности - изпълнени парашутни скокове. За тях нормативът за физическа подготовка е сериозен, сред упражненията за пресяване са поне по 40 лицеви опори и коремни преси за 2 минути и

10 км ускорено придвижване с 20 кг раница

на гърба за по-малко от 2 часа. За щабните длъжности изискванията са малко по-леки, като се тича само 1 вместо 5 км крос и не се трамбова с тежката раница.

И кандидатите за войници също като гвардейците трябва да са до 40 или до 44 г., ако са били на военна или кадрова служба. Последно спецсилите си търсиха през май 32-ма за формированието в Банкя. Тече конкурс и за 30 военни за Съвместното командване на силите.

В опит да привлече повече желаещи Министерството на отбраната

вдигна заплатите с 30% от 1 януари

тази година. Така най-ниската в армията стана 2296 лв. Според анализа на МО това повишило интереса към военната професия от 3 до 5 пъти.

Миналата седмица военният министър Атанас Запрянов се похвали, че всички конкурси за военнослужещи в приоритетните части на сухопътните войски са били успешни. Очакванията са в следващите години успешно да се запълнят празните места и в другите формирования с по-ниска готовност.

Междувременно стана ясно, че за втора поредна година отбор на българските спецсили спечели ежегодното снайперистско състезание в Тенеси, САЩ. Старши сержант Иван Минчев и сержант Костадин Крушков бяха отличени и със специалната награда на губернатора на щата като признание за професионализъм и върхови постижения, съобщи посолството на САЩ у нас.

Постиженията на българския отбор TAG Sniper Match са доказателство за резултатите от целенасочената и постоянна подготовка на българските Специални сили, похвали се Министерството на отбраната.