ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наследствено ли е затлъстяването?

Времето София 24° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21059676 www.24chasa.bg

872 деца чакат осиновяване, но едва 11 малчугани с увреждания са намерили новото си семейство

Цветелина Стефанова

[email protected]

3492
  • Малко над 370 на година са приключените процедури, преди това бъдещите родители минават обучение
  • И след промените в закона обаче има такива, които искат да върнат дечица в домовеl Желанието - бебе в добро здравословно състояние и да няма фамилна обремененост
  • Електронната платформа трябва да заработи от 1 януари 2027 г.

872 дечица чакат своето ново семейство, за да имат нормален живот в семеен дом, пълен с обич. Почти половината обаче са с някакъв вид увреждане, а това значително намалява шанса им да намерят дом, в който да растат обичани.

През миналата година семейство са намерили 376 деца, като едва 11 от тях са били с увреждане. Година по-рано броят им е бил почти същият – 377. Това показва отчетът на Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Същевременно в регистъра към края на миналата година са били

вписани 1555 кандидат- осиновители

Тази двойна разлика между търсенето и броя на децата всъщност е една от основните причини кандидатстващите семейства да чакат с години. Но далеч не е единствената. Другата е, че бъдещите родители искат да осиновят малко дете, най-често

бебе, в добро здравословно състояние и да няма фамилна обремененост

Сред другите изисквания е да е от български или смесен произход, но без ясно изразени черти на определен етнос, обясняват експертите.

Отделно и самата процедура не е лека, защото целта е да се намери най-подходящата среда за конкретното дете.

Пътят на осиновителя започва с подаване на заявление в дирекция “Социално подпомагане”. Освен това трябва да се подготви набор от документи. Те са свързани с всяка област от живота - медицински изследвания, служебни бележки от работа и други.

Следва пълно проучване от отдел “Закрила на детето”, което отнема до 3 месеца

Основната цел на комисията е да установи дали бъдещите родители могат да осигурят подходяща среда за израстването на едно дете. Затова се проверяват финансовият статус, професията, цялостното развитие, местоживеенето и съдебното минало на осиновителите.

При проучването трябва да има най-малко 3 срещи с кандидатите за осиновители. Освен това трябва да се посети и домът им. Поне една среща трябва да бъде с членовете на семейството на лицето, което желае да осинови, и с лицата, живеещи с него. Има и интервю с

2-ма поръчители, които дават писмена препоръка за кандидатите

Задължително е кандидат-осиновителите да преминат специален курс и да се запознаят с всички изисквания и процедури. Там новите родители се учат на елементарни битови неща, но и как да реагират в различни ситуации, как да изградят връзка с детето.

Въз основа на направеното проучване, обучение и оценка социалният работник изготвя мотивирано предложение до директора на ДСП за издаване или отказ за издаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващите при условията на пълно осиновяване.

В едно от последните заседания на парламентарната социална комисия Цветан Предов от ИТН засегна един от проблемите - качеството на осиновяването като процедура и подбора на бъдещите осиновители.

Цветан Предов
Цветан Предов

В 49-ото НС гласувахме ограничаване на възможността на разсиновявания. За съжаление, се наблюдава такава тенденция. Знаете, че съм ръководител на Център за деца и младежи с увреждания в София. Много често се обаждат и се търсят варианти да се настанят деца, които са били осиновени, поради различно несходство, ще го кажа така, в характерите между осиновителите и детето.

Като човек, който е извършил проучване на десетки кандидат-осиновители, мога да ви кажа, че след 3 много добре проведени срещи с кандидат-осиновителите, могат да се разберат техните дефицити. Почти никога не може да бъде залъган един професионален обучител какви са проблемите в това семейство и как те ще се развият в бъдеще.

За съжаление обаче, се наблюдава точно обратното - допускат се осиновявания хора, които не са готови да бъдат осиновители. Вина имат хората, които правят проучването, които правят обучението. За едно дете, което е оставено още в началото да бъде настанено в институции, изоставено от биологичните му родители,

повторното изоставяне е пагубно,

разказа Предов и попита какво ще се направи.

В края на 2023 г. Народното събрание прие дългочакани промени в Семейния кодекс по инициатива на сегашната шефка на социалната комисия Деница Сачева и евродепутатът Христо Петров-Ицо Хазарта. Ключовият текст бе по-лесното разкриване на тайнатана осиновяването. Заедно с него обаче се въведе ограничаване на порочния институт на разсиновяването - то е допустимо само след експертна оценка от ДСП относно степента на разстройване на отношенията между осиновителя и осиновения. Осиновяването може да бъде прекратено от районния съд по взаимно съгласие, когато осиновеният е навършил 25 г.

Деница Сачева
Деница Сачева

До 1.01. 2025 г.

трябваше да има национална електронна информационна система

за пълно осиновяване и електронна платформа за кандидатстване. Но бе отложено за 1 януари 2027 г. Това трябваше да отпуши осиновяванията, защото сега регистрите на кандидат-осиновителите са пръснати в регионалните дирекции на Агенцията за социално подпомагане из цялата страна. Това не позволява подходящ осиновител да се търси измежду всички кандидати в страната, защото търсенето е само в съответния регионален регистър. Промените бяха част от амбициозен проект на Деница Сачева за реформа в осиновяванията. Ключова част от тях беше и по-лесното разкриване на тайната на осиновяването.

Около 8000 деца, лишени от родителска

грижа в страната, са в хипотеза на възможност за пълно осиновяване. За някои от тях има съгласие на биологичните родители, за други няма. Като за всеки отделен случай, съобразно преценката на дирекциите за социално подпомагане и отделите за закрила на детето по места се предприемат мерки, включително и по съдебен ред, с оглед защита на най-добрия интерес на детето.

Една голяма част от двойките в страната подхождат към този процес с определен стереотип. Детето, което искаме да бъде от 0 до 3 г., да е в перфектно здраве, да няма външни белези, което да индикират, че е от етнос, различен от преобладаващия.

Това е мечтата и идеята. Аз не ги упреквам. Това е идеята на едно класическо семейство, или родител, който сам иска да осинови дете, заяви зам.- социалният министър Иван Кръстев пред депутатите. И обясни, че пропуски и неглижиране в отделни случаи наистина може да има при проучването, но и често кандидатите крият несигурност и притеснения. При самите обучения понякога експертите не сигнализирали за някои притеснителни неща.

Иван Кръстев
Иван Кръстев

Констатирани са, макар и единични, но има такива пропуски, в които е насочено дете за осиновяване с профил, различен от този, който са очаквали кандидатите. Най-вече здравословни проблеми на детето, включително и в случаите, когато тези здравословни проблеми са идентифицирани и са били надлежно документирани и известни на органите, които участват в процеса по осиновяване, но не и на кандидат-осиновителите. И повярвайте ми, аз наистина разбирам хората, които се сблъскват с този

ужасен шок,

когато разберат, че детето, което току-що е станало част от тяхното семейство, което са чакали дълго (в идеалния случай се чака между 2 и 5 г.) - и след цялото това очакване ти се сблъскваш с една драма, която ще остане за цял живот, разказа зам.-министърът.

Припомни, че през 2021 г. са приети промени в методологията по отношение на подготовката на децата за пълно осиновяване, които имат пряко отношение към работата на отделите “Закрила на детето”, както и на обучителите, работещи с кандидат-осиновителите. Поетапно служителите се обучават на елементите от тази методология. През тази година по програма “Развитие на човешките ресурси” ще има пълен набор от обучения и супервизии на всички хора в системата, както и обучения по законодателните промени и бъдещата единна информационна система.

Съвет ще определя поне по трима подходящи родители

Съвет по осиновяванията ще определя поне трима подходящи родители за всяко дете, което вписано в Националната електронна информационна система за пълно осиновяване. Това е разписано в проект на Правилник за дейността на Съвета по осиновяване, който е час от приетите в промени в Семейния кодекс в края на 2023 г. Самата система трябва да стартира през 2027г.

Предвижда се в срок до един месец след вписването на детето в системата Съветът да разглежда досието му за определяне на подходящ осиновяващ и да обсъжда първите десет подходящи кандидатури. За всяко дете съветът определя минимум трима подходящи осиновяващи, като се ръководи от поредността на вписването им в информационната система, изразените от тях предпочитания, обстоятелствата от значение за интереса на детето, пише в проекта.

Изключения ще има за братя и сестри, деца със здравословен проблем или фамилна обремененост, пострадали от насилие, със специални нужди или на по-висока възраст. Тогава може да се определи по-малко от трима подходящи осиновяващи.
Съветът трябва да заседава поне веднъж седмично, а в състава му юрист, лекар, педагог, психолог или социален работник, както и ръководителят на социалната или интегрираната здравно-социална услуга за резидентна грижа, ако детето е настане там.

Допълнително проучване ще има, ако осиновяващият е определян за подходящ и направи три отказа или три пъти в определения срок не подаде молба за осиновяване на детето, за което съветът по осиновяване го е определил като подходящ.

До въвеждането на националната платформа ще действа стария правилник на Съвета по осиновявания.

Осиновяването не е просто решение за бездетни, психолози трябва да работят и след него

Психолози трябва да работят със семействата, осиновили дете, не само преди, но и след като това се случи. Това заяви за “24 часа” изпълнителният директор на “Национална мрежа за децата” Георги Богданов.

Той разказва, че вече съществуват социални услуги, които подкрепят осиновителските семейства и включват обучения в предосиновителния период, което е стъпка напред. “Следосиновителното наблюдение обаче често е формално, без реална терапевтична подкрепа и чувствителност към специфичните травми на децата”, сподели Богданов. По думите му много от изоставените или израснали в институции

имат комплексна травма, а осиновителите се нуждаят от постоянна професионална подкрепа

Затова трябва да се въведе системна психологическа помощ, достъпна в цялата страна.

Сега има центрове за обществена подкрепа в по-големите общини. В тях работят и психолози, включително и с деца, оставени за отглеждане в институции, което държавата предлага като социална услуга”, обясни Богданов. Конкретно детски психолози обаче сякаш не са в състава на тези центрове.

Според него у нас липсва цялостен и устойчив подход към децата с увреждания и заболявания, каквито са половината от чакащите осиновяване. “Въпреки добрите законодателни намерения те често остават извън процеса на качествено осиновяване. Основните пречки са липсата на адекватни социални услуги, обучени специалисти, достъпна среда в детски градини и училища, както и подготвени семейства, които да поемат грижата за тях”, обобщава експертът.

На въпрос какво се случва с децата, оставени в институции от родителите им, но без съгласието им да ги осиновят други, Богданов обясни: “Не е хуманно такива деца да престояват с години в институции.

Попадат в “правна клопка” - страдат, защото им липсва връзка с родното семейство,

и в същото време не могат да бъдат осиновени и да попаднат в обичаща семейна среда. Законодателството трябва да отчита преди всичко интереса на детето, а не статуса на родителите му.”

Днес се полагат повече усилия детето да остане при биологичното си семейство, доколкото е възможно. Но осиновяването не е просто “решение за бездетни семейства”, а дълбоко ангажиран процес, изискващ сериозна подкрепа не само преди, но и след осиновяването, категоричен е той. Това означава по-гъвкави услуги, по-кратки административни срокове и цялостна промяна в обществения дискурс - за да приемаме осиновяването не като “табу”, а като естествена форма на създаване на семейства.

Цветан Предов
Деница Сачева
Иван Кръстев
Георги Богданов
Цветан Предов
Деница Сачева
Иван Кръстев
Георги Богданов
Цветан Предов
Деница Сачева
Иван Кръстев
Георги Богданов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство