Продължава битката с пожара в Сакар

Голям пожар между селата Доситеево и Коларово в Сакар СНИМКА: Община Харманли

Продължава битката с пожара в Сакар, който избухна в защитената местност Радинчево в понеделник.

След Харманли вчера и община Любимец обяви частично бедствено положение.

Вече са изпепелени около 30 000 декара, обявиха вчера вечерта от Областната администрация на Хасково.

Огънят стигна вчера до АМ „Марица“ при Харманли и тя беше затворена за повече от 6 ч.

Освен задимяване имаше и рискови ситуации, тъй като огънят на места успя дори да прехвърли аутобана.

Малко преди 20 ч. вечерта магистралата беше отворена – по нея трафикът е изключително интензивен заради пътуващите към и от Турция през летните месеци.

Двата шведски самолета и един „Кугър“ вчера се включиха в гасенето над магистралата. След 21 ч. над Сакар заваля дъжд.

