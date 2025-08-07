Александър Джартов: Няма тенденция броят на пожарите да намалее

"С повишено внимание сме в района да Харманли и в Пирин в Струмяни, терените са труднодостъпни, има и вятър, който се появява следобед, затова може и потушените пожари да се разпалят отново", коментира в "Тази сутрин" по бТВ директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" Александър Джартов за текущото състояние на пожарите в България.

"Опитваме се да се съобразяваме с метеорологичните условия, затова работим през нощта и рано сутрин, имахме сложни пожари в Балчик и Карнобат", посочи още Джартов и допълни, че има по около 120 пожара на ден, като няма тенденция за намаляване.

Директорът на пожарната обясни, че заради увеличаването на температурите през следващите дни "сме бдителни", тъй като "в условия на ураганен вятър пожара става неконтролируем".

"Имаме притеснения за Сакар, както и за Струмяни в Пирин, ако няма вятър пожарите бързо се овладяват, но промяната на времето ни се отразява негативно", допълни още Джартов.

"През юли имахме почти 3500 пожара, а през юли 2024 г. имахме малко под 3000, това е 20% увеличение", коментира още той.

Джартов обясни още, че е ежедневие хората, дори и неволно, да палят пожари - "по-често възрастните сме виновни - цигари, зимнина, почистване на дворове, земеделска техника - тези дейности се извършват в най-горещата част от деня".