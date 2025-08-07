ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

69-годишна е в болница след пожар в апартамент в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

1272
Пожар в жилищен блок в район "Тракия". Снимка: Архив

Пострадалата жена е с изгаряния по крайниците

69-годишна жена е транспортирана в болница с изгаряния по крайниците след пожар в апартамент в пловдивския квартал "Тракия", съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигналът за произшествието е получен вчера в 16,19 ч. На място били изпратени два екипа на Четвърта служба с два пожарни автомобила, които ликвидирали пламъците. Пристигнал и екип на Спешна помощ, който откарал пострадалата жена. 

Огънят опушил 20 кв. метра стени и е унищожил един аспиратор. Апартаментът е спасен.

Пожар в жилищен блок в район "Тракия". Снимка: Архив

