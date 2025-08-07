ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

През изминалото денонощие са станали 26 катастрофи...

Времето София 21° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21060825 www.24chasa.bg

Движението през граничен пункт „Станке Лисичково“ е възстановено

908
ГКПП „Станке Лисичково“ Снимка: Архив

Възстановено е движението през Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Станке Лисичково" в двете посоки, съобщават на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция" на МВР на сайта си.

Вчера преминаването в двете посоки на леки и товарни превозни средства през граничния пункт беше преустановено заради полагане на завършващ слой асфалт на трасетата в граничната зона, където се извършва цялостна реконструкция.

По данни към 06:00 часа тази сутрин трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Република Северна Македония, както и на границите с Турция и Сърбия.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе на границата с Румъния, припомнят от „Гранична полиция". Въведена е временна организация на движението, като преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. На останалите гранични преходи трафикът е нормален.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем -Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.
През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона, посочват още от „Гранична полиция", пише БТА.

ГКПП „Станке Лисичково“ Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство