Над 100 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, един човек е пострадал

Общо 119 пожара са ликвидирани през изминалото денонощие в страната, а пожарникарите са реагирали на 165 сигнала за произшествия. Това сочи информация на сайта на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

Жена на 69 г. от Пловдив е с изгаряния по крайниците, след като възниква пожар в апартамента, в който се е намирала. Тя е отведена до лечебно заведение, а пожарникарите са потушили пламъците в жилището.

Служители на ГДПБЗН се отзовават на сигнал за пожар на товарен автомобил на 16 км на автомагистрала "Хемус" в платното за движение в посока гр. София, постъпил в следобедните часове в дирекцията на пожарната в София. При пристигане на място е установено, че се е запалила изолация между купето и каросерията.

През изминалото денонощие пожарникарите са се борили и с горски пожари, като например този край с. Илинденци и село Коларово.

С преки материални щети са възникнали 25 пожара. Седем от тях са станали в жилищни сгради, един в промишлена сграда, два в спомагателни, временни постройки, седем в транспортни средства, два в селското стопанство и др. Без нанесени материални щети са възникнали 94 пожара, от които 52 в сухи треви, горска постеля и храсти, два в стърнища, 31 в отпадъци и др.

Извършени са 37 спасителни дейности и помощни операции, от които осем при катастрофи в транспортни средства. Оказана е техническа помощ на други ведомства, сред които МВР. През изминалото денонощие са подадени девет лъжливи повиквания.

При един от пожарите вчера преди обяд се наложи и затваряне на автомагистрала "Марица". Магистралата бе отворена късно вечерта, пише БТА.