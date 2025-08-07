Чужденци избягват винетките при ГКПП "Илинден"

На 8 км от границата има отбивка, която гърци, а и българи използват, за да спестяват от винетки.

„Става въпрос за км 98 на път 2 -19. Има отбивна на 8 км от границата, където чужденци минават и си спестяват тол таксите. Има много гръцки фирми в района и са научили от местните за отбивката. Камерата се намира в края на село Садово, пътуващите я заобикалят", обясни пред Нова тв Красимир Чакъров, директор на отдел „Контрол и правоприлагане" към тол системата. По думите му ще бъдат взети мерки как да бъдат спрени нарушителите.