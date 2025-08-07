ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наследствено ли е затлъстяването?

Времето София 24° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21061059 www.24chasa.bg

Чужденци избягват винетките при ГКПП "Илинден"

1252
Традиционно в първия месец на годината най-предпочитани са годишните винетки СНИМКА: Архив

На 8 км от границата има отбивка, която гърци, а и българи използват, за да спестяват от винетки.

„Става въпрос за км 98 на път 2 -19. Има отбивна на 8 км от границата, където чужденци минават и си спестяват тол таксите. Има много гръцки фирми в района и са научили от местните за отбивката. Камерата се намира в края на село Садово, пътуващите я заобикалят", обясни пред Нова тв Красимир Чакъров, директор на отдел „Контрол и правоприлагане" към тол системата. По думите му ще бъдат взети мерки как да бъдат спрени нарушителите.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Традиционно в първия месец на годината най-предпочитани са годишните винетки СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство