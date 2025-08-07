ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наследствено ли е затлъстяването?

Двама се удавиха край "Слънчев бряг"

Удавник Снимка: Pixabay

Двама мъже са се удавили във водите край "Слънчев бряг". Това съобщиха от полицията.

На 6 август около 10:25 ч. спасител на плажа пред известна дискотека в курортния комплекс извадил от морето мъж в безпомощно състояние. Дошлият на място медицински екип констатирал смъртта му. Той бил на видима възраст между 60 и 70 години.

Отново на 6 август около 15:30 ч. спасител на плажа пред хотел в курорта извадил от морето 93-годишен полски гражданин, който впоследствие починал въпреки оказаната му спешна медицинска помощ.

Телата на мъжете са откарани в УМБАЛ – Бургас за аутопсия.

По случаите се води разследване.

