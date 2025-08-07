Пенкова и Вигенин настояха за общоевропейска стратегия срещу водната криза

В отговор на задълбочаващата се водна криза в редица държави членки на Европейския съюз българските представители в Европейския парламент от Групата на социалистите и демократите, Цветелина Пенкова и Кристиан Вигенин, поставиха остро темата, а също и необходимостта от обща европейска политика за устойчиво управление на водните ресурси. Двамата евродепутати внесоха съвместен парламентарен въпрос към комисаря по околна среда Йесика Русвал с настояване за спешни и дългосрочни действия.

През пролетта и лятото на 2025 г. над 150 000 души в България са засегнати от воден режим, като ситуацията се влошава с всеки изминал месец. Южните региони в страната отчитат напълно пресъхнали водоизточници, а над 60% от водата се губи поради остарялата ВиК мрежа. Това е и най-високият процент в ЕС. Проблемът обаче не е само национален. Германия, Испания, Франция и Италия също страдат от екстремно високи температури, суша, спад на речните нива и сериозни затруднения за индустрията, селското стопанство и битовото водоснабдяване.

„Ситуацията не е изолирана. Европа е в реална водна криза, а реакциите до момента са фрагментарни и неравномерни", заяви Цветелина Пенкова. По думите ѝ държави като Испания и Германия вече инвестират в модерни решения - от преработка на отпадни води до дигитално управление на ресурсите. Липсва обаче координация на ниво ЕС. Водната сигурност трябва да стане стратегически приоритет в рамките на новата Многогодишна финансова рамка. „Предлагаме създаването на общоевропейски стандарт за минимални водни резерви, механизми за солидарност между държавите и целенасочено финансиране за рехабилитация на ВиК инфраструктурата", заяви Пенкова. Според нея, кризите от последните години - енергийна, климатична и водна - изискват нови, интегрирани подходи и истинска европейска отговорност.

„Приветстваме приетата през юни от Европейската комисия Стратегия за устойчивост на водните ресурси. Тя отчита много от проблемите, но ситуацията изисква ускорена работа и конкретни действия в съответствие с приоритетите на всяка държава членка", подчерта Вигенин и допълни, че се надява управлението на водите във всичките му аспекти да бъде по-ясно изведено като приоритет в бъдещия дългосрочен европейски бюджет. „В същото време очаквам българското правителството да постави на преден план осигуряването на ресурс - национален и европейски - за ускорена подмяна на водопроводната мрежа и изграждане на нови източници за питейна вода. Една цялостна програма в този сектор, подкрепена от ЕС, трябва да гарантира, че в срок до 5 години няма да има нито едно населено място в България без осигурен целогодишен достъп до питейна вода", заключи българският евродепутат.

Въпросът вече е внесен до Европейската комисия и настоява за ясни ангажименти в четири ключови направления: подкрепа за изграждане и рехабилитация на устойчива ВиК инфраструктура; ограничаване на загубите на питейна вода чрез модернизация и дигитализация; въвеждане на единни стандарти за минимални водни резерви и стратегическо планиране и създаване на кризисен механизъм за реакция при „сухи периоди" на територията на ЕС.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/