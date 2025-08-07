Изграждат нова площадка за футбол, баскетбол и волейбол в пловдивска гимназия

Проектът е на стойност 230 000 лв. без ДДС

С нова спортна площадка за футбол, баскетбол и волейбол ще се сдобият учениците от Професионалната гимназия по кожени изделия и текстил „Д–р Иван Богоров" в Пловдив. Проектът, чиято стойност възлиза на 230 000 лева без ДДС, вече е одобрен и разполага с издадено разрешение за строеж. В момента тече процедурата по избор на изпълнител, като крайният срок за подаване на оферти е до 25 август т.г.

Новото игрище ще се намира в сградата на учебния корпус и е предназначен за часовете по физическо възпитание и спорт. Предвижда се съоръжението да бъде оградено с устойчива метална конструкция, върху която ще е монтирана стоманена мрежа за безопасност. Настилката трябва да е специализирана и отговаряща на изискванията за спортни терени.

Игралното поле за баскетбол е с дължина 28 м и е широко 15 м., а това за волейбол ще има издигната мрежа, закрепена към метални стойки. Футболното игрище ще е с размерите на баскетболното.

Срокът за реализация на строителните дейности е два месеца. След приключването им, учениците ще разполагат с модерна спортна база, в която да провеждат часовете си по физическо възпитание и спорт.