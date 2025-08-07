Търновец стана жертва на ало измамници

69-годишен от Велико Търново е станал жертва на телефонни измамници. Във вторник вечерта на домашния му телефон се обадил непознат, който се представил за служител на полицията. Той поискал мъжът да му съдейства при залавянето на телефонни измамници и му дал «указания» как да действа. Според тях трябвало да събере наличната сума пари в дома си и да ги остави на точно определено място.

Мъжът изпълнил точно указанията, но в последствие разбрал, че е станал жертва на измама. На следващата сутрин е потърсил съдействие в полицията. По случая се води досъдебно производство.