Акция срещу коли и къмпингари в Дуранкулак

Полиция СНИМКА: 24 часа

Акция на контролни органи се провежда в Дуранкулак срещу коли, паркирани на плажа. Проверяват се места, на които е забранено паркирането и дали има нарушения на действащото екологично законодателство.

Проверките се извършват от вчерашния ден по разпореждане на министъра на околната среда и водите Манол Генов. На място са представители на Басейнова дирекция „Черноморски район" и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, служители на Министерството на околната среда и горите, Главна дирекция „Национална полиция", отдел „Икономическа полиция", сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа", Областна администрация – Добрич. На място е и кметът на Шабла - Мариян Жечев. Проверките ще се извършват до края на сезона, пише БТА.

Полиция СНИМКА: 24 часа

