Фермерски пазар с продукция директно от градината отваря в Горна Оряховица

Свежи плодове и зеленчуци, отгледани в местни градини, млечни, колбасарски и месни изделия от близки ферми, пресни яйца, истински мед и други продукти, собствено производство ще открият в четвъртък посетителите на фермерския пазар в Горна Оряховица. Директно от производителите ще се предлагат и занаятчийски изделия като ръчен хляб и печива, лавандулови и билкови продукти, и др.

„В нашия регламент допускаме, освен земеделска, също така и занаятчийска продукция, за да имат гражданите по-богат избор", обясни зам.-кметът Даниел Божанков.

Утре, 7 август, пазарът се открива в пространството край Летния театър. Щандовете за производителите са вече подредени на мястото. В утрешния ден те ще отворят след 16.30 ч., като ще останат поне до около 20 ч. или до изчерпване на предлаганата продукция.

Стопаните, които утре ще продават собственото си производство са от целия регион и по-далечни области Габрово и Карлово.

След успешното пилотно издание през юни, с откриването на утрешния фермерски пазар Община Горна Оряховица поставя начало на ежеседмичното му провеждане.

Щандовете ще отварят всеки четвъртък, след 16.30 ч. Денят и времето са избрани, както съобразно графиците на производителите, така и за удобство на работещите потребители.

Право на участие в този формат пазари имат единствено регистрирани земеделски стопани, притежаващи валиден талон, издаден от Министерството на земеделието и храните. Всеки участник е подал при регистрацията си и формуляр с описани конкретните видове и количества на своето производство.

С цел да се гарантира, че стока продават само реални производители и не са допуснати прекупвачи, ще бъдат правени задълбочени проверки, категоричен е зам.-кметът Даниел Божанков. „Ще проверяваме не само по документи, а и в посочените стопанства и градини, за да се убедим, че на фермерския пазар наистина участват само производители", обясни Божанков.

Нека в края на работния ден в четвъртък всички жители и гости на Горна Оряховица се възползват от възможността да напазаруват качествени и изгодни продукти, директно от хората, които са ги произвели, отправи покана зам.-кметът на Горна Оряховица.