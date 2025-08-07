Задържаха мъжа, избил два зъба с метална палка на 19-годишен в Перник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъжът, укрил се след побой над 19-годишен младеж в Перник, е задържан от служители на реда. Това съобщиха от полицията.

Случаят е от 4 август, когато задържаният е пребил 19-годишното момче. По данни на потърпевшия негов познат се приближил и му нанесъл удари с юмруци и метална палка. В резултат на това 19-годишният е с два избити зъба, прегледан в пернишката болница и освободен за домашно лечение. Извършителят е напускал местопроизшествието до пристигането на полицейските служители.

След предприетите оперативно-издирвателни действия е установен и задържан за до 24 часа 25-годишен перничанин, криминално проявен и осъждан.

Все още не е установена точната причина за случилото се и процесуално-следствените действия продължават.