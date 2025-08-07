Вода с бактерии тече от 32 селски чешми в Павликенско, негодна е за пиене

Водата в 32 чешми в Павликенско е с бактерии и е негодна за пиене, това стана ясно от изследване на селските водоизточници по поръчка на община Павликени. Проверени са микробиологичните показатели на общо 44 изворни чешми и само 12 се оказват добри.

В 18 от изворните чешми, класифицирани като местни водоизточници, в Община Павликени водата е със завишено количество на нитрати и е негодна за пиене. Това показват резултатите от взетите водни проби, изследвани в акредитираната лаборатория на РЗИ – Велико Търново. При пределно допустима норма от 45 мг/л най-високи са стойностите на нитрати на водата от чешмата в местността „Вълче поле" в землището на Вишовград, 119 мг/л, т.е. почти 3 пъти над нормата. Следват я чешмите в местността „Отлака" в Дъскот със 107 мг/л, „Дачовица" в Патреш – 105 мг/л и Липнишката чешма в Паскалевец – 101 мг/л.

В останалите 14 чешми количеството нитрати е между 50 и 100 мг/л.

Годна за пиене е водата в следните изворни чешми на територията на Павликени и региона: „Пръдливата чешма" и чешмата до жп прелеза за Сухиндол в Павликени, чешми 2 и 4 в Батак, чешмата в местността „Чатала" в Бутово, двете чешми в местностите „Биюкалан" и „Бурловец" в Горна Липница, Джамийската чешма и тази на входа на християнските гробища в Димча, Муртовата чешма в Михалци, „Зеремка" в Патреш и „Ергенски кладенец" в Стамболово. Годна за пиене е водата и във всички изворни чешми в село Росица, тъй като те са свързани към водопроводната мрежа.