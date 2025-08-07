Премахването на неработещи мрежи на кабелни оператори подобрява градската среда, повишава качеството на електрозахранването и намалява риска от аварии.

ЕРМ Запад, в сътрудничество с кабелните оператори и местните власти, продължава да премахва неизползваемите и ненужни комуникационни кабели от въздушната мрежа в Западна България. С предприетите мерки компанията подобрява градската среда, повишава качеството на електрозахранването, намалява риска от аварии и повишава безопасността за гражданите и техните имоти.

В столицата почистването стартира от кв. Панчарево по ул. „Самоковско шосе“ и около 83-то основно училище „Елин Пелин“. В Княжево неизползваеми кабели са отстранени от мрежата от площад „Сред село“ по ул. „Княжевска“ и ул. „Миле Попйорданов“. От 29.07.2025 г. стартираха дейности и по стълбовната мрежа на главните улици в кв. Бояна. Предстои премахването на ненужните кабели от мрежите и по основните улици на кв. Драгалевци. Конкретните обекти са определени на срещи с представители на районите Панчарево и Витоша.

ЕРМ Запад стартира програмата си за почистване на стълбовната мрежа в Западна България от скъсани, висящи и неизползваеми кабели за интернет и телевизия през 2024 г. в сътрудничество с общинските власти и с представители на оператори, които използват инфраструктурата на дружеството за полагане на собствени кабели. Досега са почистени мрежите в гр. Брегово и кв. Раковица на гр. Берковица.

Освен в София, програмата продължава в градовете Разлог, Монтана и Видин. Предстои отстраняването на неработещи мрежи на кабелни и интернет оператори и на територията на гр. Плевен и гр. Луковит.