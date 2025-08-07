Жена е в болница, кола се е заби в каруцата й край Разград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

71-годишна жена е тежко пострадала след инцидент на пътя край Разград. Това съобщиха от полицията.

На 6 август около 14:20 ч. е получен сигнал за произшествието. На изхода на град Лозница в посока Трапище шофьор удря движеща се пред него конска каруца.

Вследствие на инцидента са пострадали возещите се в каруцата 71-годишна жена и 32-годишния й син от село Трапище. Транспортирани са в МБАЛ-Разград, където жената е настанена в ОАИЛ с политравма – множество фрактури на таз и ребра, а синът й е прегледан и освободен.

Пробата за употреба на алкохол на 69-годишния водач на автомобила от търговищкото село Васил Левски е отрицателна.

По случая се води досъдебно производство.