ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дърво падна върху кола и блокира движението в Софи...

Времето София 29° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21061670 www.24chasa.bg

Жена е в болница, кола се е заби в каруцата й край Разград

1920
Линейка СНИМКА: Архив

71-годишна жена е тежко пострадала след инцидент на пътя край Разград. Това съобщиха от полицията.

На 6 август около 14:20 ч. е получен сигнал за произшествието. На изхода на град Лозница в посока Трапище шофьор удря движеща се пред него конска каруца.

Вследствие на инцидента са пострадали возещите се в каруцата 71-годишна жена и 32-годишния й син от село Трапище. Транспортирани са в МБАЛ-Разград, където жената е настанена в ОАИЛ с политравма – множество фрактури на таз и ребра, а синът й е прегледан и освободен.

Пробата за употреба на алкохол на 69-годишния водач на автомобила от търговищкото село Васил Левски е отрицателна.

По случая се води досъдебно производство.

Линейка СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство