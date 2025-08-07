Въздушната линейка транспортира мъж с рядко заболяване от Благоевград до София

Медицинският хеликоптер транспортира пациент с рядко заболяване от Благоевград до София Преди половин час въздушната линейка кацна на стадиона, за да поеме 35-годишния мъж, който е диагностициран със Синдром на Мошковиц. Налага се да му бъде извършена плазмофереза в Александровска болница.

Мъжът е в стабилно състояние, но се изисква спешна помощ.

Синдромът на Мошковиц е рядко срещано, но пък животозастрашаващо заболяване, при което се образуват на тромби в малките кръвоносни съдове. Тези микротромби могат да ограничат или блокират кръвотока във всички органи, главно в мозъка и бъбреците и да увредят тяхната функция.