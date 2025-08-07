Моторист е с опасност за живота, опитал се да избегне пресичащ на червено пешеходец във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

74-годишен моторист е настанен в болница с опасност за живота след пътен инцидент във Варна. Това съобщиха от полицията.

На 6 август водачът на превозното средство се движил на централно кръстовище в Морската столица, когато ненадейно пешеходец излиза на пътя, на червен за пешеходците светофар, и пресича по диагонал кръстовището.

За да избегне ПТП, мотористът направил спасителна маневра, вследствие на която пада и е отведен в реанимация с фрактура на няколко ребра и спукана слезка.

По случая е образувано досъдебно производство.