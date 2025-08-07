ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дърво падна върху кола и блокира движението в Софи...

Времето София 29° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21061899 www.24chasa.bg

В Кърджали е задържан мъж, предложил подкуп на служители в паспортна служба

1712
Снимка: Pixabay

В Кърджали е задържан мъж, предложил подкуп на служители в паспортна служба, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 59-годишният мъж подхвърлил 50 лева на в паспортното звено след отказ да бъдат приети документи за паспорт на дете без съгласие на другия родител.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е образувана проверка в РУ-Кърджали, която се извършва от сектор „Охранителна полиция".

Това е втори случай на предлаган подкуп на служители на МВР в Кърджали. Преди седмица мъж на 35 години се опитал да даде 700 лева при регистрация на автомобил в сектор Пътна полиция, пише БТА.

Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство