В Кърджали е задържан мъж, предложил подкуп на служители в паспортна служба, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 59-годишният мъж подхвърлил 50 лева на в паспортното звено след отказ да бъдат приети документи за паспорт на дете без съгласие на другия родител.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е образувана проверка в РУ-Кърджали, която се извършва от сектор „Охранителна полиция".

Това е втори случай на предлаган подкуп на служители на МВР в Кърджали. Преди седмица мъж на 35 години се опитал да даде 700 лева при регистрация на автомобил в сектор Пътна полиция, пише БТА.