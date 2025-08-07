Задържаха сириец, помагал на 7 мароканци да живеят в София незаконно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност сириец, противозаконно подпомагал чужденци да пребивават в страната.

На 5 август в София, обвиняемият Дж.А. подпомогнал седем граждани на Кралство Мароко да пребивават в страната в нарушение на закона - като им осигурил и предоставил помещение за ползване жилище в ж.к."Овча купел".

По случая се води досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Предвид възможността да се укрие и да извърши друго престъпление, Дж.А. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.