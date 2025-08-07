Откриха над 1,3 тона канабис в ниви край Сандански

Над един тон канабисови растения са унищожени от криминалисти при РУ-Сандански. Растенията са открити в сряда в землището на с. Петрово при проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на отглеждането, държането и разпространението на наркотични вещества.

В обособена нива в местността „Градището" са били засадени около 150 канабисови растения с общо тегло около 695 килограма, а в обособена нива в местността „Света Троица" - около 120 канабисови растения с общо тегло е 617,5 килограма. Общото количество на растенията е около 1 312,5 килограма По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава.

През вчерашния ден, в горски участък пък в землището на с. Яворница, от полицейски служители на РУ-Петрич са намерени засадени зелени тревисти растения с общо тегло около 325 грама, които след направен полеви тест са реагирали положително на канабис. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.