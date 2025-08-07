Затварят улици в Пещера в събота и неделя заради колоездачната надпревара Тур дьо Франс

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Предстои провеждането на колоездачната надпревара Тур дьо Франс, която ще се проведе на 9 и 10 август (събота и неделя) в Пещера, съобщи говорителят на ОДМВР – Пазарджик – Мирослав Стоянов.

За осигуряване на нормалното протичане на голямото спортно събитие, обезпечаване на пътната безопасност и обществения ред са ангажирани екипи от полицейските управления в Пещера, Пазарджик, Велинград и сектор Пътна полиция при ОД МВР Пазарджик.

Ето през кои трасета се очаква ограничаване на движението на МПС и за кои времеви интервали, добави Стоянов.