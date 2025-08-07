ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дърво падна върху кола и блокира движението в Софи...

Пияна шофьорка се заби в мантинела на магистрала "Струма"

Тони Маскръчка

2272
Пияна шофьорка катастрофира на "Струма". Снимка: Архив

Пияна шофьорка се заби в мантинела на магистрала "Струма. Инцидентът е станал във вторник около 07:30 часа на автомагистрала „Струма" между гр. Сандански и ГКПП- Кулата. Лек автомобил „Ситроен" с 37-годишна водачка от с. Добри Лаки, общ. Струмяни е излязъл в дясно от пътното платно, ударил се е в еластична ограда и се е спрял в аварийната лента.

Водачката на автомобила е пострадала с комоцио. Направената й проба с техническо средство за употреба на алкохол е отчела наличие на 1,74 промила. По случая е образувано досъдебно производство.

