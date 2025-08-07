Млад мъж влиза в затвора за 8 месеца заради измама с бързи кредити в интернет

Мъж на 25 години ще търпи ефективно наказание осем месеца „лишаване от свобода" при общ режим за измама чрез интернет приложение. Това съобщиха от Районния съд в Казанлък. Наказанието му е наложено след одобрено от съдебния състав споразумение между него, защитника му и представител на прокуратурата.

Подсъдимият В. М., който е осъждан, е признал, че на 7 януари т.г. в Казанлък, с цел да набави за себе си имотна облага, чрез обява в интернет приложение за отпускане на бързи кредити и посредством разговор по мобилен телефон, е заблудил 35-годишна жена, че ще получи бърз кредит в размер на седем хиляди лева. За целта тя е трябвало предварително да преведе на каса на „Изипей" сумата от 300 лева под формата на такса. С деянието е причинена имотна вреда, то е извършено е в условията на повторност и не представлява маловажен случай, посочват от Районния съд.

В интернет платформата ТiкТок пострадалата е видяла клип, който рекламирал отпускане на бързи кредити и обединяване на финансови задължения, уточняват от съда. Тъй като имала нужда от средства, решила да напише съобщение на профила в ТiкТок, чрез който се разпространявала рекламата. След кратка чат кореспонденция, подсъдимият поискал личния телефонен номер на жената. Свързал се с нея, представяйки се за служител на фирмата. След като получил личните й данни, поискал сумата от 300 лева като условие за отпускане на кредита. Указанията били да отиде на каса на „Изипей" и да преведе сумата, но на името на жена, за която В. М. твърдял, че е представител на фирмата. След като направила превода, пострадалата била блокирана от подсъдимия както по телефона, така и по интернет, и комуникацията с него била прекратена.

Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.