Пламна гараж в Асеновград, огънят увреди кола и мотоциклет

Гараж се е запалили тази нощ в Асеновград, сигналът в Районното е подаден 45 минути след полунощ, съобщават от МВР. Към местопроизшествието незабавно са насочени екипи на пожарната и полицията. След загасяването на пламъците е извършен оглед, при който е установено, че има щети по лек автомобил „Тойота" и мотоциклет. В рамките на образуваното досъдебно производство се разследват причините за пожара.