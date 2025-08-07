ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дърво падна върху кола и блокира движението в Софи...

Времето София 29° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21062556 www.24chasa.bg

Пламна гараж в Асеновград, огънят увреди кола и мотоциклет

24 часа Пловдив онлайн

932
Пожарна кола Снимка Архив

Гараж се е запалили тази нощ в Асеновград, сигналът в Районното е подаден 45 минути след полунощ, съобщават от МВР.   Към местопроизшествието незабавно са насочени екипи на пожарната и полицията. След  загасяването на пламъците е извършен оглед, при който е установено, че има щети по лек автомобил „Тойота" и мотоциклет. В рамките на образуваното досъдебно производство се разследват причините за пожара.

Пожарна кола Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство