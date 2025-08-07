ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА купи Леандро Годой

Над 200 изпълнители от Пазарджишко ще представят фолклора на събора в Копривщица

Диана Варникова

Над 200 изпълнители от област Пазарджик ще участват в XIII събор на народното творчество в Копривщица 2025 г. Самодейни състави, групи, индивидуални изпълнители от 14 читалища ще представят богатата палитра от автентични фолклорни песни, танци, традиции и обичаи, характерни за Пазарджишкия край. Това съобщиха от Областната администрация.

Участието на самодейците от региона е на 9 август /събота/, от 9.00 до 12.00 ч. на Пета сцена в местността „Войводенец", община Копривщица.

В регионалния етап на Събора, организиран и проведен от Областна администрация Пазарджик своите кандидатури с автентични фолклорни песни и танци представиха читалищата от Пазарджишките села Величково, Братаница, Дебращица, Драгор, Росен, Овчеполци, Хаджиево, Црънча, Мало Конаре. С традиционните обичаи „Гергьовден" и „По жътва – рязане на брадата" се включиха народните читалища от Панагюрските села Бъта и Баня. Групата за автентичен фолклор към читалището в село Симеоновец представя песни от битовата обредност и индивидуално изпълнение на гайда, а самодейците от читалището в Стрелча песни от Средногорския край. Читалището в град Сърница представя елементи от Родопския фолклор в област Пазарджик, женският битов хор от читалището в село Калугерово подготвя местния обичай „Седянка". Предвидено е всеки състав да демонстрира и традиционната си за населеното място носия.

В регионалната комисията, оценила изпълнителите бяха включени експерт от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ - БАН) и професионалисти, работещи в сферата на нематериалното културно наследство.

XIII Национален събор на народното творчество в Копривщица е едно от най-значимите културни събития в България и е включено в списъка на ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство. Участници в събора са носители и наследници (групови и индивидуални) на локално нематериално културно наследство от всички области на страната. Съпътстващата програма на събора и тази година предлага сцена на гостуващи състави от чужбина, както и традиционната улица на занаятите в град Копривщица.

