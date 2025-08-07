Отмениха глоба за 200 лв от КАТ на жена, спукала гума в огромна дупка

Глобата бе отменена след намесата на омбудсмана

Омбудсманът Велислава Делчева помогна да се отмени глобата от 200 лева на шофьорката, спукала гума в огромна дупка на пътя Сатовча – Осина. Според органите на реда това е било „предвидимо препятствие", но след жалба до омбудсмана и намесата на институцията глобата е била отменена.

Стопанинът на пътя - Агенция „Пътна инфраструктура" – (АПИ), също сезирана от омбудсмана, поднесе извинения на шофьорката и семейството.

Инцидентът се случва на пътя Сатовча – Осина, на 6 юли 2025 г., около 01:00 ч. сутринта, по пътя в посока Доспат. Колата е попаднала в дълбока, несигнализирана дупка и е спукала гума. След консултация със застрахователя, шофьорката се обажда на полицията. Дошлите на място служители на РУ на МВР – Гоце Делчев съставят протокол за ПТП.

Актът на жената е за нарушение на чл. 20, ал. 2 от Закона за движението по пътищата: „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Когато възникне опасност за движението, водачите са длъжни незабавно да намалят скоростта, а при необходимост - да предприемат аварийно спиране, като не извършват маневри, с които могат да застрашат своя живот или здраве, живота или здравето на други лица, както и да причинят значителни материални вреди.", глоба 200 лв.

В тази връзка институцията на омбудсмана отправя веднага питане до директора на областна дирекция на МВР – Благоевград ст. комисар Даниел Димитров – установени ли са проблеми относно състоянието на пътя в района на инцидента и сигнализирана ли е своевременно отговорната за стопанисването му институция; какво е състоянието на пътната сигнализация и маркировката в участъка, в случай че няма знаци и обозначение за опасен участък - съставен ли е акт на стопанина на пътя; констатирано ли е повишаване на броя на инцидентите за 2025 г. в участъка и какви действия по компетентност са предприети за тяхното ограничаване.

По повод на съставения акт институцията на омбудсмана подчертава, че в него не е посочена скоростта на движение на автомобила, за да може да се прецени, дали същата е била съобразена или не с обстоятелствата по чл. 20, ал. 2 от ЗДвП. Не е установено как е настъпил механизмът на ПТП, не са посочени конкретни обстоятелства на констатираното от контролните органи нарушение, дошли на мястото, известно време след настъпването му - в акта само е възпроизведен текстът на разпоредбата от ЗДвП. Посочва се, че дупката на пътя не може да се смята за „предвидимо препятствие" и че водачът не е длъжен да я предположи, както например пешеходец на пешеходна пътека или внезапно спиране на движещ се отпред автомобил.

„Според съдебната практика, „предвидимо препятствие" е всяко обстоятелство или обект на пътя или в близост до него, което разумният и внимателен водач е могъл и е бил длъжен да предвиди при конкретните условия на движение, като предприеме адекватни мерки за избягване на ПТП. Препятствието става непредвидимо, тогава когато дори и при полагане на дължимата грижа и внимание, водачът обективно не е могъл да предвиди или да реагира своевременно", категорични са експертите от институцията на омбудсмана. Посочват и друг факт, който е в противоречие с твърдението на жалбоподателите, че според акта няма претърпени имуществени вреди.

От институцията е отправено и питане до АПИ, предвид думите на полицаите, че в този участък инцидентите са ежедневни, с въпрос обозначен ли е участъкът с пътна сигнализация, която да предупреждава шофьорите за опасен участък; има ли постъпили сигнали, оплаквания относно състоянието му и кога последно е извършван ремонт; какви мерки ще се предприемат за привеждането му в съответствие с действащите стандарти.

ОД на МВР Благоевград информират омбудсмана, че актът е отменен, за което шофьорката е информирана; участъкът е с множество дупки, които не са били сигнализирани; при проверка на 18 юли са установили, че дупките са изкърпени; пътната маркировка е износена и почти не се вижда; участъкът не е определен като такъв с концентрация на ПТП, тъй като няма повишаване броя на инцидентите.

От АПИ информират омбудсмана, че трасето е включено в месечната ремонтна програма на Областно пътно управление (ОПУ) – Благоевград. Към момента на инцидента, 6 юли 2025 г., са извършвани дейности по косене на тревни площи и разчистване на участъка преди предвидения текущ ремонт. На 8 юли 2025 г. е започнало изкърпване на трасето, с което да се подобри състоянието на път III-197 Гоце Делчев – Сатовча – Осина. От Апи информираха също, че участъците с концентрация на ПТП на територията на ОПУ Благоевград се определят от ОД на МВР Благоевград, като този участък не е определен като такъв, поради това не е сигнализиран с допълнителни пътни знаци.

Те споделиха, че участъкът е основно ремонтиран преди 19 години. Поради общото незадоволително състояние на цялото трасе, се предвижда основен ремонт. В момента се изработва техническият проект;

АПИ поднасят извинения на шофьорката и семейството за преживения инцидент.

В този случай, който обаче не е изолиран, омбудсманът Велислава Делчева съветва потърпевшите граждани, че при липса на застраховка „Каско", която да покрие щетите, могат да се обърнат с регресна покана до АПИ. При предоставяне на документи, които установяват като причина за ПТП състоянието на пътя и цялостен анализ на вида и размера на щетите, биха могли да получат обезщетения от съответното пътно управление.

Междувременно днес бе проведена първата приемна на омбудсмана Велислава Делчева, като така се възобнови традицията, общественият посредник да приема и консултира лично граждани във връзка с техни сигнали и жалби. Безводието, право на собственост, местните данъци и такси, осигуряване на асистентска подкрепа на лице с увреждания, случай на домашно насилие и застъпничество за законодателна промяна, свързана с децата, настанени в институции, бяха сред проблемите, за които гражданите потърсиха и получиха съдействие от омбудсмана.