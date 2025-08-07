Мотористът, ударил се в бус и две коли край Пловдив, е бил без книжка

Шофьорът на мотоциклет, който пострада вчера при катастрофа с бус и две коли на пътен възел "Скобелева майка" в Пловдив, е бил неправоспособен, съобщиха от МВР.

Сигналът за инцидента е получен около 17;30 часа в сектор "Пътна полиция". По първоначални данни 44-годишният моторист е бил неправоспособен. Той се е блъснал в бус и отскочил в лентата за насрещно движение, където се ударил в други два автомобила. На място било изяснено, че преди инцидента бусът бил ударил отзад други две коли. Направени са тестове за употребата на алкохол – пробите са отрицателни. Той е пуснат от болницата за домашно лечение.

По случая е взето административно отношение от служители на сектор „Пътна полиция".