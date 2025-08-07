Постоянен арест за 21-годишен молдовец, заловен в Ямбол да превозва мигранти

Районният съд в Ямбол остави в ареста 21-годишния молдовец Сандо Пушка, който бе заловен на 4 август в кв. „Георги Бенковски" в града да превозва с крадена кола петима нелегални мигранти, сред които три деца, предаде БТА. Чужденецът направил и опит за бягство, като се блъсна в полицейски автомобил.

Срещу него е повдигнато обвинение за каналджийство, за което се предвижда до 10 години затвор. Прокуратурата поиска той да бъде задържан под стража, с мотиви, че има реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Срещу него се водели и още две разследвания – за кражби на коли.

Адвокатът му поиска по-лека мярка за неотклонение, тъй като обвиняемият е неосъждан и съдействал на разследващите. В съдебната зала 21-годишният молдовец каза, че съжалява за постъпката си и няма да се повтори. Стана ясно и че е студент в трети курс по информатика и икономика в Румъния, получавал и стипендия.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране в тридневен срок пред Окръжния съд в Ямбол.