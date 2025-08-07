Терзиев: Реализирана е първата стъпка за възстановяване на Симеоновския лифт!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първата същинска стъпка за възстановяване на Симеоновския лифт е реализирана! Това съобщи кметът на София Васил Терзиев във фейсбук профила си.

"Получих официално входиран проект от собственика на лифта – „Витоша ски" АД (TechnoAlpin)".

"Когато през април представихме Визия за Витоша, ясно заявихме какво трябва да се случи, за да има София отново лифтове. След това разработихме конкретна пътна карта, като посочихме необходимите действия и отговорните институции", допълни Терзиев.

"Заявихме също, че ако инвеститорът не изпълни първата стъпка – идеен проект до края на август – ще търсим алтернативен път за възстановяване на витошките лифтове. Ето че още в началото на август имаме резултат – внесен проект!", коментира кметът.

Проектът включва разработки на двата водещи производители на лифтове в света, включително изчисления за капацитет на линията и промени в стълбовете и станциите на сегашния неработещ лифт.

Оттук нататък предстои: анализ на законовата рамка (отговорност на МЗХ, МОСВ и Народното събрание); актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша" (отговорност на МЗХ, МОСВ и Министерския съвет); приемане на подробни устройствени планове (отговорност на Столична община).

"Вече работим по нужните градоустройствени процедури. От Столична община ще положим максимални усилия да свършим своята работа – ще помогнем и на другите отговорни страни да свършат своята", допълни Терзиев.

"Всеки гражданин, който иска да допринесе, може да подкрепи процеса, като подпише петицията за устойчиво развитие на Витоша на страницата на Визия за Витоша тук", каза столичния кмет.