Трима са задържани в София за трафик на 560 кг канабис в контейнер на пристанището в Пирея (Снимки)

Международното сътрудничество на Администрацията за борба с наркотиците към гръцкото ФБР доведе до ареста на трима членове на мрежа за трафик на наркотици в София, България , след откриването на приблизително 560 килограма суров канабис в контейнер в пристанището на Пирея, съобщи гръцката полиция.

Арестът на тримата обвиняеми е станал след контролирана доставка на част от наркотиците до София, след консултация с българските власти, които са подали съответно искане, въз основа на което е мобилизирано европейско полицейско и съдебно сътрудничество и в неговите рамки е издадена съответна прокурорска заповед.

По-специално, както беше съобщено от гръцката полиция, в рамките на междуведомственото сътрудничество между Поддирекция „Борба с наркотиците" към Дирекция „Организирана престъпност" и отдел „Контрабанда" към Трета митническа дирекция на Пирея, във вторник, 29 юли 2025 г., е извършено претърсване на контейнери с произход от северноамерикански страни , с цел идентифициране на наркотични вещества, скрити в законни пратки, и предотвратяване на по-нататъшното им разпространение в Европа.

По време на проверката в контейнер, пристигнал в пристанището на Пирея на 17 юли 2025 г., са открити торби с изолационен материал, съдържащи 810 пакета суров канабис с общо бруто тегло 559 килограма. Установено е, че товарът е бил превозван от Канада с крайна дестинация България.

Последвало е искане от Поддирекцията за борба с наркотиците и Апелативният съвет на Атина издаде съответно решение, съгласно което беше осъществен контролиран трансфер на част от иззетото количество.

Операцията е приключила успешно, като тримата замесени лица са арестувани в България, когато са се опитали да премахнат наркотиците отстрани на камион.