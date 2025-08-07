Ограничават имотните измами с промени в Правилника за вписванията

Преустановява се издаването на незаверени преписи и препис-извлечения от вписани в имотния регистър актове на неограничен кръг лица. Това предлага Министерството на правосъдието с проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, одобрен с ПМС № 1486 от 1951 г. Днес проектът бе публикуван за обществено обсъждане.

Той предвижда, че всякакъв вид преписи ще могат да бъдат издавани както и досега на:

страните, на техните представители по закон или пълномощници;

нотариусите и на техни служители;

адвокатите, младшите адвокати и на адвокатските сътрудници, вписани в регистъра на съответната адвокатска колегия;

частните съдебни изпълнители и на техни служители;

органите на съда, прокуратурата и следствието и други органи и лица в предвидените от закона или правилника случаи.

Адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители по силата на служебните си функции имат право да заявяват издаването на препис.

Служебното качество ще се установява чрез проверка, която служителят на Агенцията по вписванията ще извърши в достъпните списъци на адвокатурата, нотариусите и пр.

В момента всеки може да поиска незаверен препис от всички вписани и отбелязани актове или актове за заличаване.

Идеята за стесняването на кръга от лица, на които ще се издават незаверени преписи, бе обявена след работно съвещание за противодействие на имотните измами с участието на Нотариалната камара, Висшия адвокатски съвет, Агенцията по вписванията, съдиите по вписванията, представители на ВКС, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на академичните среди. Според министъра на правосъдието Георги Георгиев това ще бъде сериозна спирачка пред опитите за имотни измами. „В момента всеки може да се сдобие с копие от чужд нотариален акт и така да получи пълен достъп до чувствителна информация на едно лице, на негови праводатели и други страни по сделката. Последните случаи, по които работим показват, че зачестяват опитите за фалшифициране на документи за собственост, като за образец се ползват истински такива. Това създава големи възможности за злоупотреби, което се потвърди от работата ни срещу имотната мафия“, категоричен бе министър Георгиев.

С предлаганото изменение не се ограничава възможността на едно лице, което възнамерява да придобие имот, да проучи дали продавачът наистина е собственик и дали няма тежести върху имота. В тези случаи може да се поиска справка или удостоверение от службата по вписванията за имот, за лице и за определен период. Ако това не е достатъчно, може да изиска и копия от актовете от собственика на имота, който има свободен достъп до тях. Накрая, може да се обърне за съдействие към нотариус или адвокат.