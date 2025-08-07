ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА купи Леандро Годой

Времето София 32° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21063328 www.24chasa.bg

Канабис и амфетамин са иззети проверки в Добрич

Дияна Райнова

1104
Канабис Снимка: pixabay

Канабис и амфетамин са иззети проверки в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 6 август, около 22:20 часа в град Добрич е извършена проверка на 20-годишна жена. Установена е ръчно свита цигара със суха тревна маса, реагираща на канабис.

На 7 август, около 00:10 часа в Добрич при проверка на 22-годишен мъж е намерена суха тревна маса, реагираща на канабис.

Същия ден, около 02:15 часа пак в Добрич от 27-годишен мъж е иззето бяло кристално вещество, реагиращо на амфетамин.

Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи полицейски производства.

Канабис Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство